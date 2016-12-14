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Терехин: Бородина в постели – просто ураган!
Михаил начал трансляцию в Periscope, стоя в пробке, жаловался на столичные дороги, делился секретами великолепной фигуры. Но очевидно, поклонников больше интересовало другое. "Как Бородина в постели?" – спросили Терехина сразу несколько зрителей трансляции. Первое время Михаил делал вид, что не замечает неприличных вопросов, но затем раскололся:"Бородина в постели – просто ураган!"
Однако подробностей своих интимных отношений с Ксюшей Михаил раскрывать не стал. Зато обмолвился о своей нынешней пассии. "Так чтобы жить вместе – до этого не дошло, но, возможно, кого-то я и нашел", – загадочно сообщил экс-участник "Дома-2".
"Конечно, я испытываю чувства, – ответил Терехин на очередной вопрос любопытных поклонниц о том, свободно ли его сердце сейчас. – Что, я совсем бесчувственный. Но я очень люблю свободу, это правда".
Напомним, Михаил тяжело переживал расставание с Ксенией. А после ссоры ведущей с мужем Курбаном Омаровым Терехин заявил, что ждет ее и готов принять бывшую пассию даже с двумя детьми. "Я пытался дозвониться Ксюше, чтобы поддержать, но оказался в черном списке ее телефона. Странно, спустя столько времени могла бы уже и разблокировать меня. Я искренне желаю ей всего самого хорошего. Скоро она станет снова холостой, затусим с ней. Пока предпринимать какие-то шаги в ее сторону я не буду, рано еще. Да и сомневаюсь, что ей это нужно", – рассказал Терехин в интервью.
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