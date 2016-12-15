Бородину отругали за новую татуировку

Ведущая "Дома-2" Ксения Бородина сделала новую татуировку. Эскиз рисунка звезда разместила в микроблоге.

Светская львица решила изобразить на руке имя младшей дочери, Теоны, которой скоро исполнится год. "Важный день, твое имя на руке", – написала Ксения.

Поклонники восхитились трогательным поступком. "Это так мило. Тея, наверно, будет очень рада лет через пять, сейчас она навряд ли поймет", "У меня тоже на руке имя дочки. Место для будущего ребеночка тоже припасено. Дети – самое важное в нашей жизни", – умилились подписчики.

Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 14 2016 в 3:15 PST

Однако некоторые осудили Бородину за новый рисунок на теле. "А это обязательно? И без этого они знают, что мама всегда будет их любить и никогда не бросит. Это мое личное мнение", "Любить можно и без тату. Зачем портить свое тело..." – написали фолловеры.

К слову, на руке ведущей уже есть татуировка с именем первой дочери Маруси, которую она сделала вскоре после рождения девочки в 2009 году. А на лодыжке у Ксении – рисунок в виде пера.

Фото опубликовано borodylia (@borodylia) Дек 12 2016 в 8:00 PST

Напомним, недавно бывший возлюбленный звезды Михаил Терехин поделился с поклонниками подробностями их отношений. "Бородина в постели – просто ураган!" – высказался экс-участник "Дома-2".

Терехин тяжело переживал расставание с возлюбленной. А после ссоры Ксении с мужем, Курбаном Омаровым, сообщил, что ждет ее и готов принять даже с двумя детьми.