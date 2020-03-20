Сваты – 7 сезон
- Жанр: Комедии, Семья
- Год: 2021
- Страна: Россия, Украина
- Режиссер: Алексей Мамедов, Юрий Морозов
- Сценарист: Юрий Микуленко, Андрей Ильков, Владимир Александрович Зеленский, Тимофей Саенко
- Продюсер: Владимир Александрович Зеленский, Тарас Гавриляк
- Количество серий: 16
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: "Квартал 95"
- Актёры: Татьяна Эдуардовна Кравченко, Федор Викторович Добронравов, Анна Кошмал, Николай Добрынин, Олеся Железняк
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- Рейтинг IMDb: 6.8
О сериале
Сюжет
До выхода новых эпизодов сюжет "Сватов" держат в секрете. Между тем не так давно стало известно, что герои многосерийной картины отправятся в прошлое. Зрители смогут увидеть молодых Валентину и Ивана Будько. Также в одном из эпизодов герои теленовеллы переместятся в XIX век.
По задумке создателей, Женя Ковалева выйдет замуж за американца Джека. На свадьбе героев появится новый персонаж. Им станет "Палыч" – директор сельского клуба. Познакомят поклонников с мамой Джека, Кейт.
Съемочный процесс 7 сезона сериала "Сваты"
После выхода на экраны шестого сезона ситкома в 2013 году произошло обострение отношений России и Украины, поэтому судьба сериала оказалась под угрозой. Съемки новых эпизодов пришлось заморозить до лучших времен.
Продолжить работу над проектом полноценно киношники смогли лишь в 2020-м, причем на нейтральной территории – в Белоруссии. Создатели седьмого сезона "Сваты" арендовали двухэтажный коттедж в деревне Дуличи неподалеку от Минска. По сценарию новый дом принадлежит семье Будько.
Интересно, что реальные хозяева особняка – супружеская пара Празецкие, являются поклонниками "Сватов". Супруги были рады приютить съемочную группу у себя, хозяева очень сдружились с создателями теленовеллы. Отметим, что в начале марта 2020 года закончился "зимний" этап работы над картиной.
Отметим, что в новых не появится актриса Людмила Артемьева. По слухам, продюсеры не смогли договориться с артисткой о сумме гонорара.
Седьмой сезон станет заключительным. Режиссер "Сватов" Андрей Яковлев считает, что многосерийная картина приблизилась к финалу.
"Во-первых, мы уже начали, и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет", – сказал кинодеятель журналистам.
Когда выйдет 7 сезон сериала "Сваты"?
По предварительным данным новые эпизоды зритель сможет увидеть в 2021 году.
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