Сваты – 7 сезон

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До выхода новых эпизодов сюжет "Сватов" держат в секрете. Между тем не так давно стало известно, что герои многосерийной картины отправятся в прошлое. Зрители смогут увидеть молодых Валентину и Ивана Будько. Также в одном из эпизодов герои теленовеллы переместятся в XIX век.

По задумке создателей, Женя Ковалева выйдет замуж за американца Джека. На свадьбе героев появится новый персонаж. Им станет "Палыч" – директор сельского клуба. Познакомят поклонников с мамой Джека, Кейт.

Съемочный процесс 7 сезона сериала "Сваты"

После выхода на экраны шестого сезона ситкома в 2013 году произошло обострение отношений России и Украины, поэтому судьба сериала оказалась под угрозой. Съемки новых эпизодов пришлось заморозить до лучших времен.

Продолжить работу над проектом полноценно киношники смогли лишь в 2020-м, причем на нейтральной территории – в Белоруссии. Создатели седьмого сезона "Сваты" арендовали двухэтажный коттедж в деревне Дуличи неподалеку от Минска. По сценарию новый дом принадлежит семье Будько.

Интересно, что реальные хозяева особняка – супружеская пара Празецкие, являются поклонниками "Сватов". Супруги были рады приютить съемочную группу у себя, хозяева очень сдружились с создателями теленовеллы. Отметим, что в начале марта 2020 года закончился "зимний" этап работы над картиной.

Отметим, что в новых не появится актриса Людмила Артемьева. По слухам, продюсеры не смогли договориться с артисткой о сумме гонорара.

Седьмой сезон станет заключительным. Режиссер "Сватов" Андрей Яковлев считает, что многосерийная картина приблизилась к финалу.

"Во-первых, мы уже начали, и нужно закончить. И надо эту эпопею закончить достойно. Это и вдохновляет", – сказал кинодеятель журналистам.

Когда выйдет 7 сезон сериала "Сваты"?

По предварительным данным новые эпизоды зритель сможет увидеть в 2021 году.