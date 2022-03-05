"Не могу претендовать": актриса "Сватов" Олеся Железняк о собственной некрасивости

Звезда сериала "Сваты" призналась, что больше не переживает, когда получает однотипные роли. Олеся Железняк научилась подстраиваться под обстоятельства. Когда продюсеры в очередной раз зовут ее сняться в комедию, артистка усмиряет гордыню.
Киношники, говорит Железняк, используют ее типаж. Олеся довольна своей внешностью, однако понимает, что не является красавицей в классическом понимании. 47-летняя знаменитость не страдает от комплексов.
"Осознаю, что не могу претендовать на роль женщины, за которую все борются", – отметила звезда "Сватов".
Реализовать творческий потенциал Олеся всегда может на сцене. Знаменитость 22 года служит Московскому театру имени Ленинского комсомола. Например, в прошлом году в постановке "Поминальная молитва" Железняк сыграла трагическую роль Голды.
Главное для звезды "Сватов" – ее семья. В браке с коллегой по цеху Спартаком Сумченко у Олеси Железняк родилось четверо детей. Первенцу артистов Савелию уже 18 лет, второму ребенку пары, Агафье – 15. Также в семье подрастают 11-летний Прохор и восьмилетний Фома.
Как писали "Дни.ру", Олеся Железняк также рассказала, что материнство никогда не мешало ее карьере. Актриса всегда жалела пожилых актрис, которые ради работы отказывались от рождения детей.