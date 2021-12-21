"Они все испортили музыкой": зрители обсуждают новые серии "Сватов"

Седьмой сезон "Сватов" в России еще не вышел, а в Сети его уже вовсю обсуждают.

Премьера новых эпизодов ситкома "Сваты" в нашей стране запланирована на 27 декабря. Между тем преданные фанаты сериала уже наслаждаются свежими сериями. В этом им помог украинский канал "1+1", где показ уже стартовал.

Сериал "Сваты", говорят зрители, очень изменился и теперь напоминает молодежную комедию. Дескать, от любимого душевного ситкома остались только герои. Ругаются зрители на перемены в музыкальном оформлении. Его назвали "дурацким", не соответствующим духу ленты.

"Посмотрел сегодня первую серию. Опять шпионят за внучкой. Сколько раз уже это было. Ольга Николаевна прям помолодела, а Степаныч сдал...(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да серии замечательные, они все испортили музыкой. Руки оторвать звукорежиссеру и композитору. Они дурацкой музыкой сравняли "Сватов" с дешевым ситком. Только закадрового смеха не хватает ((((", "Видно, то что "Сваты" уже не те, но все ровно очень интересно" – рассуждают фанаты.

Актеры, играющие в "Сватах", отмечают поклонники, очень изменились внешне и это сильно бросается в глаза. Неудивительно, ведь с момента выхода шестого сезона прошло семь лет. Впрочем, зрители готовы мириться с метаморфозами, произошедшими с лентой и ее звездами.

"Очень ждала все 9 лет, вчера даже слезы радости были, да пусть заметно, что немного изменен формат, но актеры любимые ,шутки те же и атмосфера семьи шикарная и теплая. Радуйтесь, что мы вообще их увидели спустя, столько лет, а не придирайтесь люди 🐇🦆🔧🐈🦊", "Самое ламповое в новом сезоне – это отсылки к прошлым сезонам и их прям много, это очень радует", – рассуждают поклонники сериала "Сваты".