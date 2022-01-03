Вопиющая несправедливость: Жигунов взорвался из-за трансляции "Сватов"

Актер и продюсер Сергей Жигунов поделился мнением.

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" и продюсер Сергей Жигунов указал на вопиющую несправедливость. На мысли о том, что отечественная киноиндустрия оказывается в проигрыше, знаменитость натолкнула премьера финальной части сериала "Сваты" на канале "Россия 1". Знаменитость буквально взорвалась от негодования.

Жигунов напомнил, что с некоторых пор на Украине российские фильмы и сериалы под запретом. Соседи больше не покупают контент, созданный нашей страной. Между тем мы продолжаем приобретать у них ленты за бюджетные деньги и транслируем их на федеральных каналах. "Сваты" – именно такой случай.

Сергей Жигунов напомнил, что ранее украинские зрители с удовольствием смотрели российские проекты. 30% бюджета многих отечественных картин в свое время были получены от ныне неспокойного соседа.

Артист подчеркнул, что на Украине сейчас создаются хорошие сериалы. В пример он привел тех же "Сватов", ситком "Папик", сериал "Нюхач". Жигунов не считает, что эти сериалы надо у нас запретить, наоборот, такие ленты "спасут нас от чего-то дурного, что так отчетливо повисло сейчас в воздухе".

У наших телевизионных боссов есть надежные контакты на Украине, об этом свидетельствует хотя бы то, что мы продолжаем покупать там контент, отметил Жигунов. "Может мы можем как-то договориться с соседями: мол, мы у вас покупаете кино, а вы покупаете его у нас?" – задался вопросом Сергей Жигунов.