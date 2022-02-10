Железняк не смогла связаться с коллегой из "Сватов" Артемьевой в особый день

10 февраля актриса Людмила Артемьева празднует 59-летие. Звезда сериала "Сваты" с самого утра получает поздравления от коллег, друзей и родных.
Среди прочих теплые слова в адрес Людмилы Артемьевой сказала Олеся Железняк. Звезды много лет работали бок о бок на площадке "Сватов". Почему-то Железняк не смогла связаться с Артемьевой, чтобы поздравить ее лично. Пожелания Олеся передала через журналистов.
"Она не просто прекрасная артистка, она артистка великолепная. У нее невероятное чувство юмора, теплота", – отметила Железняк, общаясь с репортерами.
Как оказалось, Олеся обожает ходить на спектакли, в которых участвует Людмила. Особо актриса выделила постановки "Поминальная молитва", "Мудрец", "Женитьба Фигаро".
Железняк пожелала Артемьевой здоровья и всего самого наилучшего. "Она прекрасный партнер, так что передавайте ей привет!" – добавила Олеся.
Напомним, в конце декабря 2021 года на экраны вышел седьмой, заключительный сезон сериала "Сваты". Финальную часть ситкома о большом семействе зрители ждали с 2014 года. По данным Mediascop, самым популярным проектом на российском телевидении в 2021 году были именно седьмые "Сваты".