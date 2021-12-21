Ошеломившая народ звезда "Сватов" Железняк сделала заявление

Накануне выхода седьмого сезона "Сватов" актриса Олеся Железняк удивила поклонников. Исполнительница роли Ларисы Буханкиной внезапно сменила имидж.
В личном инстаграм-аккаунте Железняк опубликовала фото, которое быстро стало резонансным. На снимке Олеся запечатлена в малиновой шубе и с зелеными волосами. Дерзкий образ знаменитости дополнял яркий макияж.
Вероятно, звезда "Сватов" преобразилась для выхода на сцену. Пользователей Сети вид Железняк ошеломил.
"Такая красотка офигенная! И так идет зеленый и красная помада! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Супер – образ! 🔥🔥👏👏Быть неожиданной и непредсказуемой – Ваше жизненное кредо! 👍 Удивляйте нас и дальше!!" – рассуждает народ под публикацией знаменитости.
Также Олеся Железняк анонсировала большой промой эфир в "Инстаграм". Актриса собирается выйти на связь с подписчиками своей страницы в ближайшее время. Олеся обещала рассказать поклонникам о съемках новых "Сватов" и многом другом.
"Скорее всего, это будет после новогодних каникул. Вы будете сытые и отдохнувшие" – заявила звезда.
Напомним, седьмой сезон сериала "Сваты" появится на российских экранах 27 декабря. Транслировать финальную часть ситкома будет "Россия 1". Радостную новость сообщил телеканал "360".