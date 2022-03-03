Украинские звезды "Сватов" призывают российских коллег и зрителей отвернуться от Родины

Украинский сериал "Сваты" радовал зрителей с 2008 года. Ленту о семействах Будько и Ковалевых одинаково любили и у нас в России, и на территории Незалежной. В картине снимались как наши соотечественники, так и артисты из Украины. Звезды ситкома много раз говорили, что на съемках "Сватов" царит идиллия. Актеры двух стран всегда отлично ладили и относились друг к другу с большим уважением.
На фоне нынешних событий на Украине творческий коллектив "Сватов" оказался по разные стороны баррикад. Теперь артисты из Незалежной Анна Кошмал, Алексей Капорин и Марина Сердешнюк призывают российских зрителей и коллег выступить против своей Родины и выйти с лозунгами на улицы. В соцсетях украинские актеры "Сватов" публикуют жуткие кадры, подлинность которых еще предстоит проверить.
Например, Анна Кошмал, игравшая роль Жени Ковалевой, призналась, что пыталась заставить знакомых действовать. Актриса хотела, чтобы ее коллеги, российские в том числе, высказались против спецоперации на Украине. Анна отметила, что больше не имеет желания и сил кого-либо упрашивать.
"Писала в личные сообщения тем, на чью поддержку я рассчитывала. В ответ — нейтралитет или просто молчание", – сообщила Кошмал в комментариях в личном микроблоге.
Надо сказать, что ранее Анна Кошмал обращалась к подписчикам чаще на русском языке. Теперь звезда "Сватов" пишет на украинском.