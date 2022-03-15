"Олеся, умоляю, держитесь!": мрачная Железняк из "Сватов" выбрала другой путь

На фоне украинских событий многие отечественные знаменитости под разными предлогами спешно покинули Россию. За границей на данный момент находятся Алла Пугачева с Максимом Галкиным, Иван Ургант, Жасмин, Александр Васильев, Рената Литвинова и много кто еще. Все как один – говорят, что поехали в отпуск.
Между тем звезда сериала "Сваты" и фильма "Ландыш серебристый" Олеся Железняк выбрала для себя другой путь. 47-летняя актриса рванула на Урал. В "Инстаграм"* знаменитость опубликовала фото из Челябинской области. Артистка пояснила, что находится в городе Снежинск.
В закрытый городок Олеся Железняк приехала с театром. На днях звезда и ее коллеги порадовали местных жителей спектаклем.
В свободное от работы время звезда "Сватов" погуляла по заснеженному лесу. Знаменитость запечатлела себя на фоне ясного неба и пока еще "лысых" верхушек деревьев. Олеся, как показалось поклонникам, выглядит очень мрачной. Фанаты предположили, что Железняк, как и большинство россиян, переживает из-за событий на Украине. Дескать, знаменитость ушла в лес, чтобы проветрить голову.
"Олеся, умоляю, держитесь!", "❤️ Олеся, какая вы хорошенькая и милая. Пусть Господь благословит и укрепит ваш дух на сегодняшний день, принесет много хорошего настроения и ЛЮБВИ", " Переживает, видимо, как и все мы", – поддержали Железняк поклонники.
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