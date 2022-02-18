"Мне было неловко": Артемьева раскрыла правду об обиде режиссера и уходе из "Сватов"

Почему звезда ушла из сериала?

В минувшем, 2021 году на экраны вышел заключительный сезон ситкома "Сваты". Зрители ждали седьмую часть ленты много лет – с 2014 года. Долгое время творческий коллектив теленовеллы не мог приступить к созданию новых эпизодов из-за возникших между Россией и Украиной проблем. В 2017-м работу все же начали, площадку картины перенесли в Белоруссию. Спустя несколько месяцев после старта съемок проект вновь заморозили.

Возобновить съемки получилось лишь в 2020-м. Тогда же стало ясно, что из "Сватов" ушла исполнительница роли Ольги Ковалевой, Людмила Артемьева. Ходили слухи, что актриса бросила проект так как не смогла договориться с создателями о гонораре. Между тем Артемьева опровергла эту информацию.

Как рассказала звезда, к съемкам она не смогла присоединиться по довольно банальной причине – ей не удалось подстроиться под график творческого коллектива. У актрисы были обязательства перед другими проектами, и она не могла нарушить договоренности. Артистка очень хотела продолжить работу в "Сватах", но у нее ничего не вышло.

Артемьева была уверена, что ее персонажа в седьмом сезоне сократят. Но режиссер включил ее героиню в финальный монтаж. В 2017-м в Белоруссии, отметила звезда, с ней отсняли очень много кадров. Людмила не знает, как авторам удалось вклинить в сюжет ее персонажа.

Людмила Артемьева призналась также, что финальную часть "Сватов" еще не посмотрела. Как оказалось, актриса сейчас занята работой. По словам знаменитости, режиссер Андрей Яковлев очень обижен на нее за то, что она еще не познакомилась с седьмым сезоном.

"Хотел узнать мое мнение. А мне было неловко" – посетовала звезда ситкома.

Впрочем, Артемьева уверена, что финал "Сватов" получился достойным. По крайней мере, актриса получает много восторженных отзывов от знакомых.