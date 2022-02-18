Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Пятница
18 февраля
Лента новостей
15:26
"Мне было неловко": Артемьева раскрыла правду об обиде режиссера и уходе из "Сватов"
15:23
Перекосило рот: спустившая на пластику 3,5 миллиона рублей Пугачева подурнела
15:02
Появилась новая информация о состоянии сраженного коронавирусом Жириновского
15:01
Зарыли топор войны: Заклятый враг встал грудью на защиту обиженной Бузовой
14:59
"Мы не дружим": Брызжущая ядом Гузеева приструнила коллег на "Давай поженимся!"
14:56
"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
14:46
Целовался по углам с Бледанс, а теперь счастлив с другой уже 30 лет: как живет сын Софии Ротару
14:40
"Бедная женщина!": изуродованную Алентову погнали на операцию
14:36
Занявший место больного Маслякова в КВН Нагиев с криками сбежал со сцены во время игры
14:36
"Разрушается дружба": измучивший жену Шац рассказал об алкоголизме дочери
14:29
Обрубивший все концы Домогаров сообщил дату своего ухода
14:20
"Уже опухла вся!": слегшая от недуга Михалкова показала кадры истерики
14:15
Умер Народный артист России Юхтин
14:14
Дети и деньги: какие ошибки в воспитании чаще всего допускают родители
14:10
"Хулиганить": Полуголая 44-летняя Толкалина рассказала о желаниях
14:07
Поглядевшая на половые органы Дубцова взвыла от проблем с физиологией
14:01
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой
13:59
Бывшую любовницу застукали с матерью Гарика Харламова
13:56
"Клоун": зачем Милохин слил свои окровавленные фотографии
13:51
Серьезная проблема: адвокат о шансах Мамаевой отсудить половину многомиллионного имущества
13:38
"Я бессмертная": инфицированная Чурикова шокировала самонадеянностью
13:37
60 миллионов: сбежавший из России Моргенштерн оказался по уши в долгах
13:28
Евросоюз ждет беженцев в случае войны России с Украиной: Начались подсчеты
13:27
Осталась на улице и не может вернуться в Россию: куда пропала звезда сериала о Евлампии Романовой
13:07
Упс! Свирепая зачинщица драк из "Дома-2" ждет пятого ребенка
12:49
Вид валяющейся в сугробе полуголой Бони напугал народ
12:35
"Счастливейший день в жизни": Самойлова рассказала о важном событии
12:33
В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
12:14
В оренбургских заповедниках настороженная косуля попала на видео
12:12
"Изуродовали собак": Созданные Елизаветой II духи для питомцев признали опасными
12:11
Стал бомжом, женился наперекор отцу и требует квартиру: что стало с приемным сыном Зверева
12:11
"Бред какой-то": Собчак втянула малолетнего сына во взрослые разборки
11:57
Тайные отношения: В разрыве Питта и Джоли оказался замешан российский бизнесмен
11:50
Чем закончился сериал "Холодные берега. Возвращение" с Екатериной Вилковой
11:26
Что нельзя делать на съемной квартире: Детям и животным вход воспрещен
11:22
"Добили": Взбешенная Кудрявцева взорвалась от злости
11:07
В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
11:04
Парфенов рассказал о связи Цискаридзе и Тутберидзе
11:01
Оставивший семью ни с чем Галкин посмеялся над вынужденным работать руками сыном
10:56
"Вы давно этого ждали": Павел Прилучный сообщил важную новость
10:40
"Жрать прекрати!": истощенная Гагарина отказывается от еды
10:30
Звезды-одиночки: селебрити, которым не до 14 февраля
10:29
В Челябинске женщина за рулем иномарки наехала на школьника
10:25
Бывший любовник плюнул в Волочкову: Не хочет общаться с родной дочкой
10:00
"Вся окровавленная поехала в больницу": муж набросился на разоблачившую измену Васильеву
09:56
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
09:54
Семейную пару серебряных фазанов сняли на видео в воронежском зоопарке
09:42
Горькая участь матери-одиночки: Кравец о заделавшем ребенка и исчезнувшем любовнике Фриске
09:36
На уличенную в карьере через постель Орлову вылили ушат помоев: Забытая всеми престарелая певица
09:32
На трассе под Саратовом сгорела скорая помощь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе
"Стирает грань между мужским и женским": по любителю экспериментов Киркорову жестко прошлись
Потеряв родных, решил уйти в монахи и переписать все на церковь: как живет Дмитрий Дюжев
В 14 лет была с Чадовым, в 16 спивалась со Шнуровым, кинула двоих мужей: с кем крутила романы Акиньшина
"Хоть 15-летнюю девочку играть": пенсионерка Долина теперь выглядит младше и свежее дочери
Откачавшая жир 57-летняя Апина нашла повод для гордости: Хочется показать, какая у меня задница
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
"Мне было неловко": Артемьева раскрыла правду об обиде режиссера и уходе из "Сватов"

"Мне было неловко": Артемьева раскрыла правду об обиде режиссера и уходе из "Сватов"

Почему звезда ушла из сериала?
прочитано 77 раз

В минувшем, 2021 году на экраны вышел заключительный сезон ситкома "Сваты". Зрители ждали седьмую часть ленты много лет – с 2014 года. Долгое время творческий коллектив теленовеллы не мог приступить к созданию новых эпизодов из-за возникших между Россией и Украиной проблем. В 2017-м работу все же начали, площадку картины перенесли в Белоруссию. Спустя несколько месяцев после старта съемок проект вновь заморозили.

ПО ТЕМЕ

Железняк не смогла связаться с коллегой из "Сватов" Артемьевой в особый день

Детище студии Зеленского "Сваты" побило проект Эрнста

Сваты – 7 сезон (сериал)

 Людмила Викторовна Артемьева

Людмила Викторовна Артемьева актриса

Возобновить съемки получилось лишь в 2020-м. Тогда же стало ясно, что из "Сватов" ушла исполнительница роли Ольги Ковалевой, Людмила Артемьева. Ходили слухи, что актриса бросила проект так как не смогла договориться с создателями о гонораре. Между тем Артемьева опровергла эту информацию.

Как рассказала звезда, к съемкам она не смогла присоединиться по довольно банальной причине – ей не удалось подстроиться под график творческого коллектива. У актрисы были обязательства перед другими проектами, и она не могла нарушить договоренности. Артистка очень хотела продолжить работу в "Сватах", но у нее ничего не вышло.

Артемьева была уверена, что ее персонажа в седьмом сезоне сократят. Но режиссер включил ее героиню в финальный монтаж. В 2017-м в Белоруссии, отметила звезда, с ней отсняли очень много кадров. Людмила не знает, как авторам удалось вклинить в сюжет ее персонажа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ��Звезды Сватов�� (@zvezdi_svatov)

Людмила Артемьева призналась также, что финальную часть "Сватов" еще не посмотрела. Как оказалось, актриса сейчас занята работой. По словам знаменитости, режиссер Андрей Яковлев очень обижен на нее за то, что она еще не познакомилась с седьмым сезоном.

"Хотел узнать мое мнение. А мне было неловко" – посетовала звезда ситкома.

Впрочем, Артемьева уверена, что финал "Сватов" получился достойным. По крайней мере, актриса получает много восторженных отзывов от знакомых.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 18 февраля 2022, 15:26 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезда "Сватов" Федор Добронравов предстал в неожиданном амплуа

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Бедная женщина!": изуродованную Алентову погнали на операцию

Актриса привела народ в ужас
Шоу-бизнес

Горькая участь матери-одиночки: Кравец о заделавшем ребенка и исчезнувшем любовнике Фриске

Нужно ли рожать без мужа
Шоу-бизнес

"Добили": Взбешенная Кудрявцева взорвалась от злости

Ведущая не выдержала

Шоу-бизнес

Бывший любовник плюнул в Волочкову: Не хочет общаться с родной дочкой

Раскрыл пугающий секрет

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году

Здоровье

В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Хирург дал рекомендации по предотвращению тромбоза после COVID-19
В России вновь выявили свыше 180 тысяч новых случаев COVID-19

Спорт

"Мы падали, но поднимались!": Навка обратилась к родителям оскандалившейся Валиевой
"Несколько миллионов рублей": Плющенко обогатился за счет провала Валиевой
"Вот и все. Убили": Тарасова пришла в ужас после трагедии Валиевой
У Валиевой вырвали золото из рук: почему плакала Тутберидзе

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+