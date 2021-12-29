Федор Добронравов раскрыл секрет после критики новых "Сватов"

Актер Федор Добронравов поделился мнением о проекте.

На днях на телеканале "Россия 1" началась трансляция финальной части сериала "Сваты". Исполнитель главной роли в ситкоме Федор Добронравов надеется, что свежие эпизоды понравятся зрителям не меньше, чем предыдущие.

На съемочной площадке "Сватов", отметил Добронравов, творческий коллектив работал с душой. Группа трудилась слаженно и дружно. В процессе, признался артист, было много шуток. По мнению Федора Викторовича, атмосфера юмора и счастья на съемках – секрет успеха любого проекта и "Сваты" в данном случае не исключение.

"Я думаю, что просто доброе кино у нас получилось", – рассудил артист.

Финал "Сватов" по телевизору Федор Добронравов посмотреть не сможет – слишком плотный график работы. Между тем артист надеется наверстать упущенное в новогодние праздники. В выходные исполнитель главной роли познакомится с новыми эпизодами.

Седьмой сезон сериала "Сваты", к слову, выйдет на экраны в урезанном виде. Из 16 эпизодов свет увидят только девять. Об этом сообщил режиссер Андрей Яковлев. Как писали Дни.ру", зрители уже делятся мнением о первых сериях финала ленты. Картину критикуют за музыкальное оформление и слабый сценарий.