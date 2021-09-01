С линейки на кладбище: звезда сериала "Воронины" рассказала о горьком 1 сентября

Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова 1 сентября проводила единственную дочь Елизавету в школу. Наследница знаменитости пошла уже в четвертый класс.
Екатерина Волкова вместе с мужем Андреем Карповым побывала на школьной линейке, где встретила других звездных родителей. Звезда "Ворониных" пересеклась с комиком Михаилом Галустяном и актером сериала "Физрук" Владимиром Сычевым, которые также привели наследников.
В личном инстаграм-аккаунте актриса сообщила, что сразу после праздничного мероприятия она отправилась на Троекуровское кладбище, чтобы навестить могилу коллеги по цеху – Бориса Клюева. 1 сентября – годовщина смерти знаменитого артиста.
"С уходом Бориса Владимировича 1 сентября стало для меня очень непростым днем. Утром – праздничная линейка Лизы, а сразу после - кладбище. Веселье, искренняя радость и тут же грусть… И много-много воспоминаний о нашем дорогом и любимом папочке. Такова жизнь. Надеюсь, ему хорошо там наверху. ❤️ (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – написала Екатерина Волкова в личном микроблоге.
Напомним, Борис Клюев скончался на 77-м году жизни. Артист долгое время боролся с раком легких, к сожалению, недуг оказался сильнее. В сериале "Воронины" Екатерина Волкова играла невестку персонажа Бориса Клюева. Лента выходила на экраны десять лет.
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