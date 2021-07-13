Почему на открытие памятника на могиле Клюева из "Ворониных" приехали не все

На могиле Народного артиста России появилось надгробие.

13 июля звезда сериала "Воронины" и фильма "Д`Артаньян и три мушкетера" Борис Клюев мог бы отпраздновать 77-летие. Артист ушел из жизни 1 сентября 2020 года после продолжительной борьбы с онкологическим недугом.

Этим утром на могиле Клюева на Троекуровском кладбище прошла церемония открытия надгробной плиты. Почтить память Бориса Владимировича пришла его жена Виктория и некоторые из его близких. Мероприятие выпало на будний день, поэтому не все ученики и коллеги звезды "Ворониных" нашли время приехать, хотя, как утверждают, очень хотели. Друзья актера обещали навестить захоронение немного позднее.

Возводить памятник начали несколько месяцев назад. До этого на месте захоронения знаменитости стоял крест из дерева с фото. Сейчас могла Бориса Клюева заметно выделяется на фоне других. Надгробие выполнено из камня черного цвета, имеет строгие формы. В центре плиты находится крест из белого мрамора.

В Сети появились кадры, созданные на могиле Бориса Клюева. Снимки монумента опубликовала "Экспресс газета".



Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова в личном "Инстаграм" поделилась трогательными воспоминаниями о Борисе Клюеве. Актриса рассказала, как год назад звонила коллеге, чтобы поздравить с днем рождения. Тогда Клюев обещал Волковой встречу, которой не суждено было произойти. Борис Владимирович был для Екатерины другом и учителем.