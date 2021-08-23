Вдова рассказала о последних днях онкобольного Клюева из "Ворониных"

Известный актер Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года на 77-м году жизни. Несколько лет артист ситкома "Воронины" сражался с онкологией. У него был рак легких.
Клюев, несмотря на тяжелую болезнь, сцену и съемки не оставил. О недуге знаменитость старалась не распространяться. Борис Владимирович периодически лечился в больнице, а затем вновь возвращался к работе.
"Он умер в онкоцентре", – раскрыла подробности кончины актера его 77-летняя вдова Виктория Клюева в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ. Борис Клюев последние дни провел под присмотром врачей и медсестер.
Вдова звезды призналась, что не сразу осознала потерю. Первое время после похорон женщине казалось, что ее муж отправился на гастроли и вот-вот приедет домой.
Виктория Клюева два раза в неделю приходит на могилу мужа на Троекуровском кладбище. Место захоронения знаменитости утопает в цветах. На надгробии, по словам супруги артиста, установлен хороший портрет. Клюевой кажется, что супруг смотрит на нее с фото.
Вдова не скрывает, что пока только привыкает к одиночеству. Женщину поддерживают коллеги Бориса Владимировича по сериалу "Воронины". Актрисы ситкома часто звонят Клюевой и интересуются ее здоровьем.
Виктория Клюева призналась журналистам, что была счастлива в браке. Борис Владимирович был прекрасным мужем и отцом.
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