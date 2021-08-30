Неузнаваемая Анна Михалкова спрятала лицо под черной вуалью

Свежий сериал "Вертинский" выйдет на экраны 13 сентября. Лента расскажет о жизни известного эстрадного артиста ХХ века, композитора Александра Вертинского.
Режиссером сериала "Вертинский" выступила Авдотья Смирнова. По словам постановщицы, творческая жизнь Александра Николаевича была долгой и очень интересной. Вертинский начинал как певец ресторана, а закончил большой звездой, которая побывала с гастролями в каждом уголке СССР.
Продюсерами картины выступили Константин Эрнст, Сергей Титинков и Наталья Смирнова. "Вертинский" – это сериал Первого канала, премьера которого впервые состоится в Интернете. Лента создана при участии бизнесмена Романа Абрамовича и предпринимателя Сергея Адоньева.
Главные роли в картине сыграли Анна Михалкова, Алексей Филимонов, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Паулина Андреева, Алена Бабенко и другие. В распоряжении "Дни.ру" оказались кадры со съемок сериала "Вертинский".
На фото 47-летнюю актрису Анну Михалкову сложно узнать. Голову актрисы венчает тюрбан, черная вуаль прячет часть ее лица. Михалкова выглядит намного старше своих лет. Видимо, Анну "состарили" с помощью грима.
Лента "Вертинский" будет доступна для просмотра в онлайн-кинотеатре KION. 13 сентября зрители смогут увидеть первую и вторую серию, далее эпизоды будут выходить раз в неделю.
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