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Борис Владимирович Клюев

актер
Борис Владимирович Клюев

Борис Клюев блестяще исполнил более ста ролей, но современным зрителям запомнился, как Николай Петрович из ситкома "Воронины". Это Народный артист России, состоял в Гильдии актеров российского кинематографа, всесторонне развитая личность.

Биография Бориса Клюева

Актер признавал себя эстетом. Любил порядок, а любое начатое дело обязательно доводил до конца.

Семья

У Бориса Владимировича творческие гены, отец Владимир Клюев – знаменитый артист. Он умер, когда мальчику исполнилось 4 года, поэтому воспитание будущего артиста всецело легло на материнские плечи. Мать не имела никакого отношения к кино и искусству.

Детство и юность

Актер плохо учился в школе, в детстве спутался не с той компанией. Если бы не любовь к сцене, неизвестно, как сложилась судьба. Еще в школьные годы мальчик принял участие в театральной постановке "Чертова мельница" и уже утром решил стать профессиональным артистом.

После школы Борис Клюев поступил в Щукинское училище, но учебе помешала армия. Отдав долг родине, через 3 года он вернулся домой, но образование уже получал в Щепкинском училище. Служить начинал в Малом театре, дебютом стал образ Сергея Синицына в "Так и будет".

Карьера

Помимо съемок работал в Щепкинском училище, преподавал студентам актерское мастерство, по званию – профессор. "Воспитал" Кристину Асмус, Егора Бероева и других знаменитостей.

Путь в театре

Первым местом службы стал Малый театр, в котором Борис Клюев прослужил более 40 лет. В "послужном списке" – более 50 театральных ролей разного плана. Самые запоминающиеся – "Король Лир", "Гроза", "Царь Иван Грозный", "Волки и овцы", "Делец", "Стакан воды" и другие.

Путь в кино

Еще в студенчестве артист начал появляться в кино. Дебютной стала роль постового в "Карателе" (1968). Уже спустя 2 года Борис Владимирович снимался в главных ролях и был востребован в советском кинематографе. Судьбоносной стала картина "Крушение империи" (1970) и роль Шульгина.

Творческий талант помог Борису Клюеву выжить в тяжелые 90-е. В это время вышли известные фильмы про "Королеву Марго", "Гения", "Аляску Кид", "Царскую охоту", "Шизофрению", "Графинь де Монсоро".

Новое тысячелетие началось с участия в криминальных сериалах ("Д.Д.Д.", "Бандитский Петербург", "Каменская"), последовала работа и в полнометражном кино. Ни одного года Клюев не оставался без проекта, а успех на старости лет принес ситком "Воронины".

Личная жизнь Бориса Клюева

Актер состоял в законном браке 3 раза. Со своей последней женой Викторией познакомился в 80-хх. Девушка не имела отношения к кино и искусству, влюбилась в Клюева с первого взгляда. Они связали свои судьбы в далеком 1975. Совместных детей не нажили.

Единственный сын Бориса Владимировича родился в первом браке. Мальчика 1969 года рождения назвали Андреем. Он рос болезненным ребенком, а в возрасте 24 лет скончался от сердечной недостаточности, как и его дед по отцовской линии.

Интересные факты о Борисе Клюеве

  • У актера обнаружили рак легкого, и несколько лет он упорно боролся с прогрессирующей онкологией.
  • Ему не раз предлагали сниматься в Голливуде, но он остался патриотом и принимал приглашения только от отечественных режиссеров.
  • Борис Клюев спокойно относился к своему заболеванию, говорил, что готов к любому варианту.
  • Артист не успел помириться с сыном, тот неожиданно умер раньше него от острой сердечной недостаточности.

Роли актера

Сложно пересчитать все его роли в театре и кино, тем более, ни одного года артист не оставался без дела.

Фильмы

Самые популярные проекты:

  • "Д’Артаньян и 3 мушкетера" – граф Рошфор;
  • "Годунов" – Владимир Дионисий;
  • "Графиня де Монсоро" – герцог де Гиз;
  • "Королева Марго" – герцог де Гиз;
  • "Шизофрения" – Лозовский;
  • "Гений" – Архипов.

Сериалы

  • "Криминальный квартет" – сотрудник фабрики обуви;
  • "Воронины" – Николай Петрович;
  • "Каменская" – Володя Мельник;
  • "Бешеная" – Олег Кожемякин;
  • "Сердцеедки" – Альберт Зуев.

Последние годы

С 2018-го он не появлялся в фильмах, проходил длительное лечение с диагнозом онкология. Вопреки болезни продолжал преподавать в театральном училище, занимался озвучиванием. Последний проект в кино – историческая картина "Годунов". Умер 1 сентября 2020 года на 77 году жизни. Борис Клюев похоронен на Троекуровском кладбище.

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