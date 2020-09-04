Борис Клюев блестяще исполнил более ста ролей, но современным зрителям запомнился, как Николай Петрович из ситкома «Воронины». Это Народный артист России, состоит в Гильдии актеров российского кинематографа, всесторонне развитая личность.

Биография Бориса Клюева

Сам актер признается, что является эстетом. Любит порядок, а любое начатое дело обязательно доводит до конца.

Семья

У Бориса Владимировича творческие гены, отец Владимир Клюев - знаменитый артист. Он умер, когда мальчику исполнилось 4 года, поэтому воспитание будущего артиста всецело легло на материнские плечи. Мать не имела никакого отношения к кино и искусству.

Детство и юность

Актер плохо учился в школе, в детстве спутался не с той компанией. Если бы не любовь к сцене, неизвестно, как сложилась судьба. Еще в школьные годы мальчик принял участие в театральной постановке «Чертова мельница» и уже утром решил стать профессиональным артистом.

После школы Борис Клюев поступил в Щукинское училище, но учебе помешала армия. Отдав долг родине, через 3 года он вернулся домой, но образование уже получал в Щепкинском училище. Служить начинал в Малом театре, дебютом стал образ Сергея Синицына в «Так и будет».

Карьера

Помимо съемок работал в Щепкинском училище, преподавал студентам актерское мастерство, по званию – профессор. «Воспитал» Кристину Асмус, Егора Бероева и других знаменитостей.

Путь в театре

Первым местом службы стал Малый театр, в котором Борис Клюев прослужил более 40 лет. В «послужном списке» - более 50 театральных ролей разного плана. Самые запоминающиеся – «Король Лир», «Гроза», «Царь Иван Грозный», «Волки и овцы», «Делец», «Стакан воды» и другие.

Путь в кино

Еще в студенчестве артист начал появляться в кино. Дебютной стала роль постового в «Карателе» (1968). Уже спустя 2 года Борис Владимирович снимался в главных ролях и был востребован в советском кинематографе. Судьбоносной стала картина «Крушение империи» (1970) и роль Шульгина.

Творческий талант помог Борису Клюеву выжить в тяжелые 90-е. В это время вышли известные фильмы про «Королеву Марго», «Гения», «Аляску Кид», «Царскую охоту», «Шизофрению», «Графинь де Монсоро».

Новое тысячелетие началось с участия в криминальных сериалах («Д.Д.Д.», «Бандитский Петербург», «Каменская»), последовала работа и в полнометражном кино. Ни одного года Клюев не оставался без проекта, а успех на старости лет принес ситком «Воронины».

Личная жизнь Бориса Клюева

Актер состоял в законном браке 3 раза. Со своей последней женой Викторией познакомился в 80-хх. Девушка не имела отношения к кино и искусству, влюбилась в Клюева с первого взгляда. Они связали свои судьбы в далеком 1975. Совместных детей не нажили.

Единственный сын Бориса Владимировича родился в первом браке. Мальчика 1969 года рождения назвали Андреем. Он рос болезненным ребенком, а в возрасте 24 лет скончался от сердечной недостаточности, как и его дед по отцовской линии.

Интересные факты о Борисе Клюеве

У актера обнаружен рак легкого, и вот уже несколько лет он упорно борется с прогрессирующей онкологией.

Ему не раз предлагали сниматься в Голливуде, но он остался патриотом и принимал приглашения только от отечественных режиссеров.

Борис Клюев спокойно относится к своему заболеванию, говорит, что готов к любому варианту.

Артист не успел помириться с сыном, тот неожиданно умер от острой сердечной недостаточности.

Роли актера

Сложно пересчитать все его роли в театре и кино, тем более, ни одного года артист не оставался без дела.

Фильмы

Самые популярные проекты:

«Д’Артаньян и 3 мушкетера» - граф Рошфор;

«Годунов» - Владимир Дионисий;

«Графиня де Монсоро» - герцог де Гиз;

«Королева Марго» - герцог де Гиз;

«Шизофрения» - Лозовский;

«Гений» - Архипов.

Сериалы

«Криминальный квартет» - сотрудник фабрики обуви;

«Воронины» - Николай Петрович;

«Каменская» - Володя Мельник;

«Бешеная» - Олег Кожемякин;

«Сердцеедки» - Альберт Зуев.

Артист сегодня

В прошлом году Борис Клюев отпраздновал свое 75-летие. С 2018 он не появляется в фильмах, проходит длительное лечение с диагнозом онкология. Продолжает преподавать в театральном училище, занимается озвучиванием. Последний проект в кино – историческая картина «Годунов».