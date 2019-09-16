Воронины – 24 сезон

О сериале

Без малого десять лет зрителей радует семейно-комический сериал "Воронины". Супружеские отношения спортивного журналиста Кости (Георгий Дронов) и домохозяйки Веры (Екатерина Волкова) развиваются стандартно – романтика, ссоры, радостные примирения. Супруги воспитывают четверых веселых наследников — подростка Машу, близнецов Филю и Кирю, малышку Люсю.

Но семейная идиллия не складывается. Жизнь супругов постоянно пытаются контролировать Костины родители, чересчур активные пенсионеры — Николай Петрович (Борис Клюев) и Галина Ивановна (Анна Фроловцева). Добавляет хлопот старший брат Кости, полицейский Леня (Станислав Дужников). Герои сериала переживают множество конфликтных, запутанных, смешных ситуаций.

Что было в прошлых сезонах

Судьба преподносит героям немало житейских передряг. Семья работает, путешествует, воспитывает детей, выясняет отношения.

22 сезон: время отдыхать

Все начинается с волжского круиза. Константин и Вера мечтают вдвоем совершить романтическое путешествие. Планы спокойного отдыха рушатся – родители Кости тоже едут! После утомительного круиза Ворониных ждут волнующие события — покупка новой машины, визит родителей Веры, оригинальное преображение Галины Ивановны.

23 сезон: радости и печали

Спокойное течение жизни нарушают необычные происшествия — Костя участвует в ТВ-шоу, Леня меняет работу, дочка Маша объявляет, что выходит замуж. Воронины увлеклись современными технологиями. Костя ведет собственный видеоблог, а его отец флиртует с голосовым помощником Анфисой. Конец сезона приносит героям большую радость – вновь открывается любимое кафе "Пиццерини".

24 сезон – Воронины ссорятся, мирятся, едут в Сочи

Премьера свежих серий началась осенью 2019 года. Всего снято 22 эпизода (531 – 552). Став старше, герои сохранили юную жизнерадостность. Жизнь подсовывает им разные каверзы – Леня получает травму головы, Костя нервничает из-за придирок своей зловредной начальницы, Николай Петрович лишился любимой пивной. Не обходится без обычных конфликтов – поведение Кости злит Веру, бабушка раздражает дедушку.

Апофеоз сезона – поездка в Сочи. Здесь братья Воронины проводят авантюру а-ля "Кавказская пленница", устраивая похищение Веры. Николай Петрович и Галина Ивановна переживают незабываемое приключение, впервые посетив пенную вечеринку.

Под конец Костя оказывается перед сложным выбором – покинуть Москву, приняв служебное повышение, или остаться рядом с любимой мамой. Открытый финал дает зрителю надежду – любимый ситком будет продолжаться!

Процесс съемки

Работа над последней частью сериала заняла весь 2019 год. Эпизоды 549-552 снимались летом в Сочи. Первый эпизод был представлен зрителям 16 сентября 2019 года.

Сериал глазами актеров

Георгий Дронов, исполнитель роли незадачливого, но обаятельного Кости, уверен – его герой помогает семье решать все проблемы. Он примиряет родственников, когда они ссорятся, помогает им искать компромиссы.

"Семья Ворониных не распадается, потому что Костик именно такой", – говорит Георгий.

Борис Клюев считает, что сериал приобрел популярность потому, что напоминает зрителям повседневную жизнь.

"Мы в семье ругаемся, орем, оскорбляем, но любим друг друга. Как только что–то случается, объединяемся", – объясняет актер.

Мария Ильюхина, экранная дочка Кости и Веры, выросла вместе с "Ворониными". Она утверждает, что безумно любит ситком. "Все актеры стали для меня родными, как вторая семья", – признается девушка.

Анна Фроловцева (Галина Ивановна) называет сериал своей любимой телевизионной работой.

"Который год играю и наслаждаюсь процессом", – говорит актриса.

Интересные факты о сериале "Воронины" – 24 сезон

Стилисты готовили к съемкам каждую актрису по 1 часу. Подготовка мужчин-актеров занимала 10 мин.

Роли сыновей-близнецов Кирилла и Филиппа играли братья Мухины, носившие те же имена в реальности. Мальчики ушли из проекта после 10 сезона – их родители уехали жить за границу.

Главным сериальным реквизитом была еда. Для каждого эпизода закупалось десять килограмм разнообразных продуктов.

Экранные события регулярно прерываются рекламой, звучащей из уст героев. Персонажи "Ворониных" рекламировали бытовую технику, телефоны, йогурты, витамины "Компливит".

Эпизодические роли сыграли 16 знаменитостей – поп-звезды, футболисты, телеведущие.

Где посмотреть 24 сезон "Ворониных"

Смотреть онлайн сериал "Воронины" можно на официальном сайте телеканала СТС.

Когда выйдут новые серии "Ворониных"

Во время сочинских съемок актриса Екатерина Волкова (Вера) сообщила грустную новость. Она считает, что 24 сезон станет последним. Екатерина добавила, что московский павильон, изображавший квартиры главных героев, уже разбирают.

Руководство канала СТС не так категорично – они утверждают, что ситком до сих пор держит высокий рейтинг. Столь популярное шоу заслуживает продолжения.

Сериал "Воронины" – отражение реальной жизни. Он понятен зрителям всех возрастов, профессий, убеждений.