За секунду до остановки сердца: последнее фото умершего прямо на сцене актера "Ворониных"

Актер ситкома "Воронины" Артур Диланян скончался 29 августа. Артист почувствовал недомогание прямо на сцене Московского Армянского театра. У знаменитости остановилось сердце. Прибывшая бригада медиков помочь артисту не смогла.
В соцсетях театра, в котором Артур Диланян служил много лет, опубликовали его последнее фото. Снимок сделан буквально за секунду до того, как знаменитости стало плохо.
В кадре Диланян запечатлен с гитарой, на лице улыбка. За его спиной можно заметить текст, который сейчас кажется пророческим: "Запомни этот день, он никогда не повторится" Сказал – и исчез".
Как сообщили представители театра, прощание с Артуром Диланяном состоятся 31 августа в Москве, в Армянской Церкви на Олимпийском проспекте 9. Мероприятие начнется в 17:00. Прощание в Ереване назначено на 2 сентября, тоже на пять вечера. Похороны Диланяна пройдут 3 сентября в 13:00.
Отметим, Артур Диланян окончил ГИТИС и ВГИК. Артист учился у Армена Джигарханяна. Знаменитость 18 лет посвятила Московскому Армянскому театру. По словам коллег, Диланян потрясающе пел, играл на нескольких музыкальных инструментах и имел отличное чувство юмора.
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