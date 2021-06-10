Зудина наотрез отказалась воспитывать незаконнорожденную внучку

В Москве состоялся премьерный показ финального сезона сериала "Содержанки". Повышенным вниманием прессы в этот вечер пользовалась актриса Марина Зудина. На днях стало известно, что 55-летняя вдова Олега Табакова стала бабушкой.
У сына звезды "Содержанок", Павла Табакова, родилась дочь Мия. Ребенка знаменитое семейство скрывало десять месяцев.
Общаясь с репортерами, Марина Зудина призналась, что бабушкой себя все еще не осознает. Воспитанием маленькой Мии артистка заниматься отказалась наотрез. По словам Марины, об этом должны думать мама и папа. "Я буду ей подругой!" – рассудила Зудина.
Актриса рассказала также, что до рождения внучки видела вещий сон. В грезах она качала на руках младенца. Зудина подчеркнула, что в жизни все интересно устроено: самой ей рожать уже поздно, а малышку из сна ей подарил сын.
Как писали "Дни.ру", не так давно десятимесячную Мию крестили. Для обряда девочке дали другое имя – Марина.
Первенца Павлу Табакову родила актриса Софья Синицына. Молодые люди встречались несколько лет назад. Поговаривают, что Павел и Софья расстались незадолго до появления крохи на свет. Светские сплетники утверждают, что Табаков обеспечивает незаконнорожденную Мию и ее маму всем необходимым.
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