Зудина наотрез отказалась воспитывать незаконнорожденную внучку

Актриса Марина Зудина еще не осознала себя бабушкой.

В Москве состоялся премьерный показ финального сезона сериала "Содержанки". Повышенным вниманием прессы в этот вечер пользовалась актриса Марина Зудина. На днях стало известно, что 55-летняя вдова Олега Табакова стала бабушкой.

У сына звезды "Содержанок", Павла Табакова, родилась дочь Мия. Ребенка знаменитое семейство скрывало десять месяцев.

Общаясь с репортерами, Марина Зудина призналась, что бабушкой себя все еще не осознает. Воспитанием маленькой Мии артистка заниматься отказалась наотрез. По словам Марины, об этом должны думать мама и папа. "Я буду ей подругой!" – рассудила Зудина.

Актриса рассказала также, что до рождения внучки видела вещий сон. В грезах она качала на руках младенца. Зудина подчеркнула, что в жизни все интересно устроено: самой ей рожать уже поздно, а малышку из сна ей подарил сын.

Как писали "Дни.ру", не так давно десятимесячную Мию крестили. Для обряда девочке дали другое имя – Марина.

Первенца Павлу Табакову родила актриса Софья Синицына. Молодые люди встречались несколько лет назад. Поговаривают, что Павел и Софья расстались незадолго до появления крохи на свет. Светские сплетники утверждают, что Табаков обеспечивает незаконнорожденную Мию и ее маму всем необходимым.