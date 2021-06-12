"Старомодно звучит слово "бабушка": Зудина открестилась от нового статуса

В прошлом году Павел Табаков, сын Марины Зудиной, подарил ей внучку, однако актриса не собирается становиться бабушкой.

Не так давно стало известно, что в 2020 году у Павла Табакова и Софьи Синицыной родилась дочь Мия. Семья всячески скрывала ребенка и публично не рассказывала о пополнении. В одном из недавних интервью Марина Зудина раскрыла семейную тайну и поделилась подробностями нового статуса.

Актриса убеждена, что слово "бабушка" слишком устаревшее. Сейчас коммуникация между людьми, в том числе между членами семьи, выстраивается совсем иначе. Зудиной было бы комфортно и приятно, если бы Мия называла ее по имени. Примечательно, что и коллег актриса просит называть ее просто и неформально, ведь отчество Вячеславовна мало кто с первого раза произносит правильно.

"Как-то старомодно звучит слово "бабушка". Мне нравится мое имя – Марина. Мне комфортнее, когда меня называют по имени, а не по имени-отчеству. В театре, особенно, когда не выговаривают мое отчество – Вячеславовна, так и хочется сказать: "Не надо. Вы так мучаетесь. Зачем? Называйте по имени. Просто Марина", – призналась актриса.

Также Марина Зудина подчеркнула, что на Западе все обращаются друг к другу по имени, что создает легкость и непринужденность в общении. Эту тенденцию, по мнению артистки, должны перенять и россияне.

В интервью звезда рассказала и об отношениях с сыном Павлом Табаковым. Марина Зудина утверждает, что он с юности самостоятельно принимает решения касательно карьеры или личной жизни. Однако актрисе приятно, когда сын обращается к ней за советом или спрашивает мнение об очередной роли.