Звезды, друзья и большой торт: сын Матвеева и Боярской отпраздновал 9-летие

Лиза Боярская впервые стала мамой 7 апреля 2012 года. Андрей появился на свет в одном из роддомов Санкт-Петербурга. Максим Матвеев присутствовал на родах и поддерживал избранницу. Чужие дети быстро растут, первенец артистов уже отпраздновал девятый день рождения.
Матвеев и Боярская наняли профессиональных организаторов детских торжеств, арендовали помещение. В гости к Андрею пришли друзья-ровесники, а также коллеги родителей – Дарья Румянцева, Марина Александрова и другие. В разгар вечеринки Лиза и Максим выкатили большой торт со свечками, напевая "С днем рождения тебя…".
В личном микроблоге Матвеев похвастался, что с утра сгонял за цветами для любимой жены. У супруги, как считает Максим, сегодня тоже в какой-то мере праздник.
Боярская, в свою очередь, опубликовала в соцсетях фото с сыном и мужем. "Нежность, любовь, счастье, радость!" – написала она под снимком.
В комментариях Андрея поздравили многие отечественные знаменитости. "Поздравления имениннику и родителям! Будьте здоровы и счастливы!" – отметила Карина Разумовская. "Какие вы прекрасные!! 🕺🏽💃🏻🕺🏽", – отреагировала Ирина Безрукова. "Андрюше! Наши с девчонками поздравления ❤️❤️❤️ Целуем вас нежно! Обнимаем крепко❤️❤️❤️", – поздравила Юлия Пересильд.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
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