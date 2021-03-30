Скрывающая детей Боярская появилась с младшим сыном на публике

Актриса Елизавета Боярская и ее муж и коллега по цеху Максим Матвеев воспитывают двух сыновей. Старшему отпрыску пары, Андрею, скоро будет девять. Младшему Григорию – всего два года.
В личном микроблоге Боярская рассказала, что ее второй ребенок впервые посетил театр. Елизавета водила Григория на детский спектакль. Для актрисы этот поход был очень волнительным.
Переживала знаменитость напрасно – все прошло отлично. От спектакля Боярская и ее наследник остались в восторге. Постановку актриса назвала изумительной.
Фотографиями первого выхода в свет Елизавета Боярская хвастаться не стала. Артистка скрывает лица детей от посторонних. Публичность, считает артистка, может навредить малышам.
Актриса – дочь звезд театра и кино Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. В детстве пристальное общественное внимание у Елизаветы вызывало лишь негатив. Наследницу советских знаменитостей заставляли участвовать в фотосессиях и интервью.
Лиза Боярская недолюбливает соцсети. Звезда не отказывается от модных гаджетов, однако время на Интернет не тратит. Знаменитость зарегистрировалась в "Инстаграм" по долгу службы – сегодня нельзя быть востребованным артистом без личного аккаунта. Большинство постов Елизаветы посвящены работе.
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