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Максим Александрович Матвеев

Максим Александрович Матвеев актер

  • Дата рождения: 28 июля 1982
  • Место рождения: Светлый, Россия
  • Знак зодиака: Лев
  • Рост: 187
  • Дети: Андрей
  • Сериалы: Триггер – 1 сезон

Максим Матвеев родился 28 июля 1982 года в городе Светлом Калининградской области. В 1999 году окончил школу №2 им. Тихонова в Саратове с серебряной медалью. В школьные годы подумывал о поступлении в медицинский институт, однако в итоге решил поступать на юридический факультет Поволжской академии государственной службы им. Столыпина.

Случай привел его на театральный факультет. Районный бал медалистов вел Смирнов, ученик Ермаковой. На этом вечере проводились разнообразные игры и конкурсы. Смирнов заметил Матвеева, дал телефон Ермаковой и настоятельно рекомендовал попробовать силы на театральном поприще. Максим сдавал экзамены сразу в два вуза - в Академию госслужбы и Саратовскую консерваторию. В результате он поступил на театральный факультет, причем сразу на второй курс. Первой главной ролью стал Нижинский в дипломном спектакле "Божий клоун".

В 2002 году Матвеев окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории им. Собинова (курс Ермаковой), в 2006 году - Школу-студию МХАТ (курс Золотовицкого и Земцова). Был принят в труппу МХТ им. Чехова, где дебютировал в спектакле "Пьемонтский зверь", сыграв рыцаря Жофрея.

Помимо театра и кино, занимается благотворительностью. Одним из первых организовал движение больничной клоунады в России. В 2007 году в качестве волонтера работал доктором-клоуном в РДКБ. В 2013 году стал членом правления благотворительного фонда "Доктор Клоун". Является художественным руководителем благотворительного фонда. Матвеев 25 сентября 2015 года принял участие в театрализованных онлайн-чтениях произведений "Чехов жив".

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