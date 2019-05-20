Внучка Боярского стала сексапильной красоткой

20-летняя Екатерина является старшей дочерью сына Михаила Боярского Сергея. Судя по ее аккаунту в социальной сети Instagram, она ведет здоровый образ жизни: регулярно занимается спортом и тщательно следит за собой. Неудивительно, что Екатерина обладает великолепной фигурой и аппетитными формами.