Остриженная Боярская всполошила народ

На снимке актриса запечатлена со второй главной героиней, роль которой исполняет Екатерина Тарасова. Девушки решили сделать селфи в гримерке после выступления, они держат в руках огромные букеты цветов, которые, вероятно, преподнесли зрители.
Под постом Елизавета Боярская рассказала, что не очень любит ходить на премьеры и старается не звать друзей на свои. По мнению актрисы, спектакль лучше смотреть через год-полтора после выхода – именно после этого срока он обретает целостность. "Какой это удивительный процесс, как с ребенком: рождение, первые шаги, взросление, зрелость и так далее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.
Особое внимание поклонники обратили на прическу Елизаветы Боярской. На снимке девушка предстала с короткой стрижкой и челкой. По мнению некоторых, в таком образе актриса напоминает героиню Умы Тураман из "Криминального чтива".
"Шикарная прическа", "Глазки! Горят, светятся, излучают радость, восторг!", "Лиза красавица", "Какая же вы милая", "Лиза! Хороша!", "Девочки вы шикарные, как и ваши цветы", – написали в комментариях.
Напомним, в одном из недавних интервью Елизавета Боярская рассказала о своей бурной молодости. Девушка обожала отрываться в ночных клубах, однако пробовать наркотики и крепкий алкоголь ей совсем не хотелось. По словам артистки, у нее не было на это времени – все мысли занимала учеба.
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