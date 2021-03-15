Остриженная Боярская всполошила народ

Елизавета Боярская в личном блоге поделилась фотографией, сделанной после спектакля "Братья Карамазовы". Артистка играет роль Катерины Ивановны Верховцевой.

На снимке актриса запечатлена со второй главной героиней, роль которой исполняет Екатерина Тарасова. Девушки решили сделать селфи в гримерке после выступления, они держат в руках огромные букеты цветов, которые, вероятно, преподнесли зрители.

Под постом Елизавета Боярская рассказала, что не очень любит ходить на премьеры и старается не звать друзей на свои. По мнению актрисы, спектакль лучше смотреть через год-полтора после выхода – именно после этого срока он обретает целостность. "Какой это удивительный процесс, как с ребенком: рождение, первые шаги, взросление, зрелость и так далее (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.

Особое внимание поклонники обратили на прическу Елизаветы Боярской. На снимке девушка предстала с короткой стрижкой и челкой. По мнению некоторых, в таком образе актриса напоминает героиню Умы Тураман из "Криминального чтива".

"Шикарная прическа", "Глазки! Горят, светятся, излучают радость, восторг!", "Лиза красавица", "Какая же вы милая", "Лиза! Хороша!", "Девочки вы шикарные, как и ваши цветы", – написали в комментариях.

Напомним, в одном из недавних интервью Елизавета Боярская рассказала о своей бурной молодости. Девушка обожала отрываться в ночных клубах, однако пробовать наркотики и крепкий алкоголь ей совсем не хотелось. По словам артистки, у нее не было на это времени – все мысли занимала учеба.