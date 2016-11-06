Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Елизавета Михайловна Боярская

Елизавета Михайловна Боярская актриса

  • Дата рождения: 20 декабря 1985
  • Место рождения: Ленинград, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Стрелец
  • Рост: 170
  • Жена/Муж: Максим Александрович Матвеев
  • Дети: Андрей Максимович Матвеев

Елизавета Боярская родилась в Ленинграде 20 декабря 1985 года в семье актеров Михаила Боярского и Ларисы Луппиан. В детстве не проявляла актерских способностей. 13 лет посвятила занятиям танцами (классическими и джазовыми). В подростковом возрасте окончила модельную школу. В общеобразовательной школе училась посредственно, но за последние несколько лет обучения все наверстала за счет занятий с репетиторами. Благодаря этому Елизавета овладела двумя иностранными языками — английским и немецким. В выпускном классе решила поступать на отделение "пиар" факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета. Проучившись некоторое время на подготовительных курсах, поняла, что к этой специальности у нее больше нет интереса.

Посетив открытие учебного театра "На Моховой" и несколько спектаклей Театра им. Ленсовета, Елизавета решила поступать в театральный институт. Как позже вспоминала сама Боярская, родители не отговаривали ее от подобного выбора, но предупредили "о всех подводных течениях". Елизавета за несколько месяцев подготовилась к поступлению в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (ныне — РГИСИ). Поступила на курс ко Льву Абрамовичу Додину. Получала Президентскую стипендию. Окончила вуз в 2007 году.

С 2006 года — актриса Малого драматического театра (Театра Европы) в Санкт-Петербурге. Впервые вышла на его сцену 9 марта 2006 года, сыграв роль Гонерильи в спектакле "Король Лир". Первой ее значительной ролью в кино стала роль Тани в фильме "Первый после бога" (2005). Не менее значимой была роль Веры в фильме Аллы Суриковой "Вы не оставите меня", где Елизавета сыграла вместе со своим отцом Михаилом Боярским. Популярность ей принес фильм Тимура Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение" (2007).

Планировалось, что в фильме "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" Елизавета Боярская исполнит роль дочери д’Артаньяна, но впоследствии эту роль сыграла Лянка Грыу. Елизавета отказалась от предложения, поскольку в это время она одновременно снималась в фильме "Адмиралъ" и в 12-серийном проекте "Я вернусь". К тому же, как утверждала Елизавета, сценарий фильма о мушкетерах ей был не особо интересен.

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