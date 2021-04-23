"Султанша в России": Узерли из "Великолепного века" потрясла худобой и роскошью

Звезда сериала "Великолепный век" прилетела в Москву. Мерьем Узерли поразила внешним видом.

Исполнительница роли Хюррем Султан в турецкой теленовелле о жизни правителя Османской империи посетила открытие Московского Международного кинофестиваля. На красной дорожке Мерьем Узерли не сразу узнали, однако это не отменяет того, что выглядела она роскошно.

Узерли появилась в черном платье-футляре, которое обнажало ее женственные плечи и ключицы. Образ звезда сериала "Великолепный век" дополнила клатчем в тон и комплектом украшений с бриллиантами. Серьги и колье артистки стоят не менее 20 миллионов рублей.

Нельзя не отметить то, как быстро Мерьем Узерли пришла в форму после родов. Актриса стала мамой во второй раз в минувшем январе. Знаменитость сбросила вес и сменила оттенок локонов.

В личном микроблоге Хюррем Султан уже опубликовала отчет о мероприятии. Мерьем Узерли рассказала, что представляла на фестивале фильм "Улей". В ленте артистка сыграла главную роль. Также знаменитость опубликовала фото и видео с красной дорожки.

"До чего же красивая 😍❤️", "Хюрррем ❤️ Султанша в России 💖 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Шикарная😍", "Радость наша! Вся Россия тебя очень любит😍😍😍😍😍 Оставайся у нас подольше. Повезло москвичам", "В этом образе Мирьем схожа с Моникой Белуччи, вблизи проглядываются общие черты лица 🥰🔥Но, конечно, Мирьем хороша по своему 🤩Восторг и восхищение 🥰🥳🤩", "Самое шикарное платье на этой дорожке 🔥", – отреагировали пользователи Сети.

Отметим, фильм "Улей" основан на реальных событиях. Мерьем Узерли сыграла девушку по имени Айше, которая переезжает из Германии в Турцию. Героиня получает пасеку в наследство. Персонаж Узерли сталкивается со сложностями, осваивая новое дело. Айше получает от природы главные жизненные уроки. Работа Мерьем Узерли в картине "Улей" была удостоена престижной премии.