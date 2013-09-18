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Великолепный век – 4 сезон

Великолепный век – 4 сезон

  • Жанр: Мелодрамы, Драмы
  • Год: 2013
  • Дата выхода: 18 сентября 2013
  • Страна: Турция
  • Режиссер: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, Мерт Байкал
  • Сценарист: Мераль Окай, Йылмаз Шахин
  • Продюсер: Тимур Савджи
  • Оператор: Эрджан Озкан, Бурак Канбир, Айдын Сарыоглу
  • Композитор: Айтекин Аташ, Фахир Атакоглу, Сонер Акалын
  • Количество серий: 36
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Tims Productions
  • Актёры: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Вахиде Перчин, Гюрбей Илери, Пелин Карахан, Энгин Озтюрк, Арас Булут Ийнемли, Толга Сарыташ, Нур Феттахоглу, Мехмет Гюнсюр, Небахат Чехре, Сельма Эргеч, Сельма Эргеч, Пынар Чаглар Генчтюрк, Мельтем Джумбул, Дениз Чакыр, Селен Озтюрк, Окан Ялабык
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 6.7
  • Рейтинг IMDb: 6.6

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Великолепный век" 4 сезон

Сериал "Великолепный век" 4 сезон начинается с возвращения Хюррем. Возлюбленная Сулеймана страдает, несмотря на воссоединение с султаном, так как много горестных событий произошло за последнее время, в том числе смерть Мехмеда из-за оспы. Но законной жене правителя необходимо быть сильной, ведь впереди ее семью ждут многочисленные испытания. В частности, ей объявляет войну честолюбивый Мустафа.

Что было в предыдущих сезонах сериала

В прошлых частях кинопроекта "Великолепный век" зрителям была рассказана удивительная судьба обычной украинской девушки Александры. Во время нашествия воинственных татар красавица была похищена, а в скором времени попала на турецкий корабль и оказалась на другом берегу Черного моря.

Жизнь героини стремительно менялась. Она обратила на себя внимание молодого султана Сулеймана, который только взошел на престол. Несмотря на обилие женщин в гареме и законной жены, именно Александра зажгла огонь любви в сердце монарха. Однако супруга правителя, Махидевран Султан, всячески пыталась избавиться от христианки. И тогда украинская девушка приняла ислам и получила другое имя, под которым вошла в историю – Хюррем.

Съемки сериал "Великолепный век" 4 сезон

Съемочный процесс проходил в 2012 году. Команда создателей многосерийного фильма для реализации цели выстроила огромный павильон площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. В нем разместились многочисленные декорации для съемок.

Актеры о сериале "Великолепный век" 4 сезон

Актер Халит Эргенч, сыгравший Сулеймана Первого, поделился впечатлением об участии в проекте: "Это масштабный и сложный кинопроект, реализация которого требовала от съемочной группы и актеров немало усилий. Мы старались изучать все источники, повествовавшие о том периоде страны. Не всегда удавалось найти нужную информацию, поэтому присутствовала доля импровизации. Например, когда раскладывали фрукты на столах, мы не могли положить среди них апельсина, так как его не существовало".

Мерьем Узерли, воплотившая на экране образ Хюррем, рассказала: "Я сразу влюбилась в героиню Хюррем, о которой мне рассказали. Во время съемок в 4 сезоне я ощущала себя именно ею, а не Мерьем Узерли – настолько прониклась ролью. Благодаря сериалу "Великолепный век" люди узнают меня. Иногда сложно даже в супермаркет за продуктами питания выйти".

Интересные факты

  • Актриса Мерьем Узерли случайно оказалась на съемочной площадке. Долгое время создатели проекта не могли найти артистку на роль влиятельной жены султана. Мерьем позвонила подруга и предложила пройти кастинг. После этого молодая актриса моментально отправилась из Германии в Турцию, захватив минимум вещей.
  • Киносериал основан на реальных событиях. Однако многие эпизоды создавались без привязки к историческим событиям. Поэтому сюжетная линия больше выдумана, чем основана на фактах.
  • Драгоценности, которые видят зрителей у персонажей, настоящие, изготовлены ювелирами.

Где смотреть сериал "Великолепный век" 4 сезон

Многосерийный фильм стал популярным не только в Турции, но и за ее пределами. Российским зрителям он полюбился сразу, с первых серий. В открытом доступе вы можете посмотреть его:

  • в онлайн-сервисе more.tv;
  • на официальном сайте телеканала Dомашний;
  • на видеоплатформе "Ютуб".

Когда новые серии?

Кинопроект официально закрыт. Последнюю серию многочисленные поклонники увидели 11 июня 2014 года. Финальный эпизод получился трагичным, с мощной и логичной концовкой.

Смотреть сериал Великолепный век – 4 сезон онлайн

Список серий
1 серия18 сентября 2013Смотреть онлайн
2 серия25 сентября 2013Смотреть онлайн
3 серия2 октября 2013Смотреть онлайн
4 серия9 октября 2013Смотреть онлайн
5 серия23 октября 2013Смотреть онлайн
6 серия30 октября 2013Смотреть онлайн
7 серия6 ноября 2013Смотреть онлайн
8 серия13 ноября 2013Смотреть онлайн
9 серия20 ноября 2013Смотреть онлайн
10 серия27 ноября 2013Смотреть онлайн
11 серия4 декабря 2013Смотреть онлайн
12 серия11 декабря 2013Смотреть онлайн
13 серия18 декабря 2013Смотреть онлайн
14 серия25 декабря 2013Смотреть онлайн
15 серия8 января 2014Смотреть онлайн
16 серия15 января 2014Смотреть онлайн
17 серия22 января 2014Смотреть онлайн
18 серия29 января 2014Смотреть онлайн
19 серия5 февраля 2014Смотреть онлайн
20 серия12 февраля 2014Смотреть онлайн
21 серия21 февраля 2014Смотреть онлайн
22 серия26 февраля 2014Смотреть онлайн
23 серия5 марта 2014Смотреть онлайн
24 серия12 марта 2014Смотреть онлайн
25 серия19 марта 2014Смотреть онлайн
26 серия26 марта 2014Смотреть онлайн
27 серия2 апреля 2014Смотреть онлайн
28 серия9 апреля 2014Смотреть онлайн
29 серия16 апреля 2014Смотреть онлайн
30 серия23 апреля 2014Смотреть онлайн
31 серия30 апреля 2014Смотреть онлайн
32 серия7 мая 2014Смотреть онлайн
33 серия21 мая 2014Смотреть онлайн
34 серия28 мая 2014Смотреть онлайн
35 серия4 июня 2014Смотреть онлайн
36 серия11 июня 2014Смотреть онлайн

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