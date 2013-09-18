Великолепный век – 4 сезон
- Жанр: Мелодрамы, Драмы
- Год: 2013
- Дата выхода: 18 сентября 2013
- Страна: Турция
- Режиссер: Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан, Ягыз Алп Акайдын, Мерт Байкал
- Сценарист: Мераль Окай, Йылмаз Шахин
- Продюсер: Тимур Савджи
- Оператор: Эрджан Озкан, Бурак Канбир, Айдын Сарыоглу
- Композитор: Айтекин Аташ, Фахир Атакоглу, Сонер Акалын
- Количество серий: 36
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Tims Productions
- Актёры: Халит Эргенч, Мерьем Узерли, Вахиде Перчин, Гюрбей Илери, Пелин Карахан, Энгин Озтюрк, Арас Булут Ийнемли, Толга Сарыташ, Нур Феттахоглу, Мехмет Гюнсюр, Небахат Чехре, Сельма Эргеч, Сельма Эргеч, Пынар Чаглар Генчтюрк, Мельтем Джумбул, Дениз Чакыр, Селен Озтюрк, Окан Ялабык
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- Рейтинг Дни.ру: 6.7
- Рейтинг IMDb: 6.6
О сериале
Сюжет сериал "Великолепный век" 4 сезон
Сериал "Великолепный век" 4 сезон начинается с возвращения Хюррем. Возлюбленная Сулеймана страдает, несмотря на воссоединение с султаном, так как много горестных событий произошло за последнее время, в том числе смерть Мехмеда из-за оспы. Но законной жене правителя необходимо быть сильной, ведь впереди ее семью ждут многочисленные испытания. В частности, ей объявляет войну честолюбивый Мустафа.
Что было в предыдущих сезонах сериала
В прошлых частях кинопроекта "Великолепный век" зрителям была рассказана удивительная судьба обычной украинской девушки Александры. Во время нашествия воинственных татар красавица была похищена, а в скором времени попала на турецкий корабль и оказалась на другом берегу Черного моря.
Жизнь героини стремительно менялась. Она обратила на себя внимание молодого султана Сулеймана, который только взошел на престол. Несмотря на обилие женщин в гареме и законной жены, именно Александра зажгла огонь любви в сердце монарха. Однако супруга правителя, Махидевран Султан, всячески пыталась избавиться от христианки. И тогда украинская девушка приняла ислам и получила другое имя, под которым вошла в историю – Хюррем.
Съемки сериал "Великолепный век" 4 сезон
Съемочный процесс проходил в 2012 году. Команда создателей многосерийного фильма для реализации цели выстроила огромный павильон площадью порядка 50 тысяч квадратных метров. В нем разместились многочисленные декорации для съемок.
Актеры о сериале "Великолепный век" 4 сезон
Актер Халит Эргенч, сыгравший Сулеймана Первого, поделился впечатлением об участии в проекте: "Это масштабный и сложный кинопроект, реализация которого требовала от съемочной группы и актеров немало усилий. Мы старались изучать все источники, повествовавшие о том периоде страны. Не всегда удавалось найти нужную информацию, поэтому присутствовала доля импровизации. Например, когда раскладывали фрукты на столах, мы не могли положить среди них апельсина, так как его не существовало".
Мерьем Узерли, воплотившая на экране образ Хюррем, рассказала: "Я сразу влюбилась в героиню Хюррем, о которой мне рассказали. Во время съемок в 4 сезоне я ощущала себя именно ею, а не Мерьем Узерли – настолько прониклась ролью. Благодаря сериалу "Великолепный век" люди узнают меня. Иногда сложно даже в супермаркет за продуктами питания выйти".
Интересные факты
- Актриса Мерьем Узерли случайно оказалась на съемочной площадке. Долгое время создатели проекта не могли найти артистку на роль влиятельной жены султана. Мерьем позвонила подруга и предложила пройти кастинг. После этого молодая актриса моментально отправилась из Германии в Турцию, захватив минимум вещей.
- Киносериал основан на реальных событиях. Однако многие эпизоды создавались без привязки к историческим событиям. Поэтому сюжетная линия больше выдумана, чем основана на фактах.
- Драгоценности, которые видят зрителей у персонажей, настоящие, изготовлены ювелирами.
Где смотреть сериал "Великолепный век" 4 сезон
Многосерийный фильм стал популярным не только в Турции, но и за ее пределами. Российским зрителям он полюбился сразу, с первых серий. В открытом доступе вы можете посмотреть его:
Когда новые серии?
Кинопроект официально закрыт. Последнюю серию многочисленные поклонники увидели 11 июня 2014 года. Финальный эпизод получился трагичным, с мощной и логичной концовкой.
Смотреть сериал Великолепный век – 4 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|18 сентября 2013
|Смотреть онлайн
|2 серия
|25 сентября 2013
|Смотреть онлайн
|3 серия
|2 октября 2013
|Смотреть онлайн
|4 серия
|9 октября 2013
|Смотреть онлайн
|5 серия
|23 октября 2013
|Смотреть онлайн
|6 серия
|30 октября 2013
|Смотреть онлайн
|7 серия
|6 ноября 2013
|Смотреть онлайн
|8 серия
|13 ноября 2013
|Смотреть онлайн
|9 серия
|20 ноября 2013
|Смотреть онлайн
|10 серия
|27 ноября 2013
|Смотреть онлайн
|11 серия
|4 декабря 2013
|Смотреть онлайн
|12 серия
|11 декабря 2013
|Смотреть онлайн
|13 серия
|18 декабря 2013
|Смотреть онлайн
|14 серия
|25 декабря 2013
|Смотреть онлайн
|15 серия
|8 января 2014
|Смотреть онлайн
|16 серия
|15 января 2014
|Смотреть онлайн
|17 серия
|22 января 2014
|Смотреть онлайн
|18 серия
|29 января 2014
|Смотреть онлайн
|19 серия
|5 февраля 2014
|Смотреть онлайн
|20 серия
|12 февраля 2014
|Смотреть онлайн
|21 серия
|21 февраля 2014
|Смотреть онлайн
|22 серия
|26 февраля 2014
|Смотреть онлайн
|23 серия
|5 марта 2014
|Смотреть онлайн
|24 серия
|12 марта 2014
|Смотреть онлайн
|25 серия
|19 марта 2014
|Смотреть онлайн
|26 серия
|26 марта 2014
|Смотреть онлайн
|27 серия
|2 апреля 2014
|Смотреть онлайн
|28 серия
|9 апреля 2014
|Смотреть онлайн
|29 серия
|16 апреля 2014
|Смотреть онлайн
|30 серия
|23 апреля 2014
|Смотреть онлайн
|31 серия
|30 апреля 2014
|Смотреть онлайн
|32 серия
|7 мая 2014
|Смотреть онлайн
|33 серия
|21 мая 2014
|Смотреть онлайн
|34 серия
|28 мая 2014
|Смотреть онлайн
|35 серия
|4 июня 2014
|Смотреть онлайн
|36 серия
|11 июня 2014
|Смотреть онлайн
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
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