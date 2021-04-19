Ошеломленная Узерли из "Великолепного века" обнародовала результаты ДНК-теста и заговорила по-русски

37-летняя знаменитость планировала прилететь в Москву, чтобы поучаствовать в Synegry Woman Forum. К сожалению, из-за семейных неурядиц Мерьем Узерли пришлось остаться в дома, в Берлине. С участниками форума звезда сериала "Великолепный век" общалась по видеосвязи.
Часть своей речи Узерли произнесла на русском языке. Мерьем вспомнила некоторые факты своей биографии, а также рассказала как гостила в Москве и Санкт-Петербурге. Актриса призналась, что очень полюбила Россию.
Как оказалось, не так давно звезда "Великолепного века" сделала ДНК-тест. Генетическое исследование установило этническое происхождение знаменитости. Выводы экспертов ошеломили Мерьем.
"Оказалось, что у меня на 12% русская ДНК", - поделилась Узерли.
Актриса и представить не могла, что у нее есть русские корни. Напомним, мама Мерьем – немка, а папа – турок. Детство Узерли прошло в Германии, однако карьеру актрисы она сделала на родине отца.
Сегодня Мерьем Узерли погружена в воспитание наследниц. Три месяца назад знаменитость стала мамой во второй раз. На днях звезда сериала "Великолепный век" показала снимок с дочками – Лили Кои и Ларой.
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