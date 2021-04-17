Звезда "Великолепного века" обнародовала лицо дочери

Актриса из серила "Великолепный век" разместила семейное фото в своем инстаграм-аккаунте. На нем звезда сидит с девочками на руках, нежно обнимая их.
Поклонники Мерьем Узерли были растроганы кадром. Они написали звезде массу комплиментов. "Милота. Два ангела, два крыла", "Такой сладкий", "Пупсики", "Три красавицы", – прокомментировали снимок фолловеры.
Отметим, что ранее артистка из "Великолепного века" уже показывала лицо младшей дочери, но лишь мельком. Напомним, знаменитость стала во второй раз матерью в январе текущего года. Она также воспитывает старшую наследницу от турецкого предпринимателя Джана Атеша.
Мерьем Узерли ушла из сериала "Великолепный век" в 2013 году. Причиной стала беременность актрисы. После рождения малышки звезда быстро пришла в форму и вернулась к работе.
О том, кем является отец второй дочери звезды, неизвестно. Мерьем Узерли держи его имя в секрете. Ходят слухи, что мужчина является американцем, проживающем в Германии. Мерьем Узерли говорила, что они с бойфрендом полностью разделяют родительские обязанности, пока не прибегая к помощи няни.
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