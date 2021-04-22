Новые турецкие сериалы летнего сезона 2021 года

Турецкие телевизионщики готовят к премьере восемь проектов. Продюсеры обещают сделать лето 2021 года насыщенным на эмоции.

Телеканал D представит сразу два сериала "Рецепт моей любви" (Askin Tarifi) и "Счастливое время" (Baht zamanı). Единственный актер, участие которого официально объявили в касте "Рецепта моей любви", стал Кадир Догулу – его знают по лентам "Великолепный век. Империя Кесем", "Два лица Стамбула" и другим. Кадир перевоплотится в персонажа по имени Фырат. Догулу уже вовсю готовится к съемкам – берет уроки у опытного шеф-повара. Тетю главного героя сериала, госпожу Султан, сыграет Ясемин Чонка. Сюжет ленты пока держат в тайне.

Ходят слухи, что в теленовелле появится Неслихан Атагюль, которая недавно покинула сериал "Дочь посла" из-за болезни. Эти сплетни противоречит заявлением самой Атагюль, которая утверждает, что поставила карьеру на паузу.

Информации о сериале "Счастливое время" пока тоже мало. Пользователи Сети нашли, в подписчиках официальной страницы проекта в "Инстаграм" актера Биранда Тунджа, игравшего в "Ранней пташке" и "Воскресшем Эртугруле", а также Ягмур Танрисевсин, знакомую по проектам "В ожидании солнца", "Назвала я ее Фериха". Интернет-детективы пришли к выводу, что именно Биранд и Ягмур составят пару в "Счастливом времени".

На канале Show TV выйдут "Стеклянные потолки" (Cam tavanlar). В центре сюжета картины – Джем и Лейла. Персонажи конкурируют в бизнесе. Как это часто бывает в теленовеллах, непримиримые соперники в ходе развития сюжета воспылают друг к другу чувствами. Главную роль в сериале "Стеклянные потолки" исполнит звезда проектов "Чукур" и "Любовь 101" Кубилай Ака. Его партнершей станет Бенсу Сорал.

Умит Кантарджилар и Суде Зуляль Гюлер появятся в проекте телеканала Star TV "Случайная любовь" (Kazara aşk). Знакомство героев Дживана и Шималь происходит в момент ДТП. Нечастный случай изменит жизни персонажей. Работа над картиной началась 5 апреля. Съемки проходят в Стамбуле. Телевизионщики планировали отдать главную роль Гекче Акйылдыз, но она разорвала контракт со студией.

Режиссер Барыш Йош, который работал в сериалах "Ветреный", "Моя левая сторона", "Любовь на крыше", снимет для Star TV картину "Пекарь и красавица". Картина, являющаяся ремейком израильского сериала "Быть с ней", пока не имеет официального названия. Рабочее имя лента получила благодаря американской версии истории. В центре сюжета успешная модель и пекарь. В жизнь молодых людей активно вмешиваются их семьи. Поговаривают, что на главную роль в картине претендует Эльчин Сангу. Сериал с ее участим "И в печали и в радости" закрыли осенью 2020 года из-за низких рейтингов.

"Сказка одного острова" (Bir ada masali) тоже выйдет на канале Star TV. В центре повествования молодой мужчина по имени Дениз. Он вырос без родителей, под опекой бабушки. Главную мужскую роль отдали актеру Альпу Наврузу, игравшему в ленте "Госпожа Фазилет и ее дочери". Партнершу красавцу пока подыскивают. Работать киношники будут в Измире.

Канал Fox сделает ремейк дорамы "Хитрость незамужней женщины". Названия у проекта пока нет. Актеров еще подбирают. История расскажет о девушке, которая с молоком матери впитала постулат – замуж надо выходить с умом, чтобы ни дня не работать. В итоге в будущие супруги она выбирает перспективного айтишника. После свадьбы муж главной героини открывает собственный бизнес, который вообще не приносит дохода. Семейный бюджет оказывается на плечах девушки. Устав от работы без выходных она бросает супруга. Спустя время героиня встречает бывшего мужа, теперь он владелец IT– корпорации. Девушке, которая ничего не добилась, остается только кусать локти.

Канал ATV снимет сериал "Нарушитель спокойствия" (Baş belasi). Подробности проекта пока не разглашаются.