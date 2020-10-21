Большой риск: беременная звезда сериала "Великолепный век" Узерли отказалась забрать почетную награду

Звезда сериала "Великолепный век" получила престижную награду. Актриса Мерьем Узерли забирать приз не полетела.

В Нью-Йорке прошел кинофестиваль "Челси". Жюри смотра по достоинству оценило фильм "Улей", главную роль в котором сыграла Мерьем Узерли. Звезду "Великолепного века" удостоили премии "Лучшая актриса".

О победе знаменитость сообщила в личном микроблоге. Артистка записала благодарственный ролик. Мерьем Узерли выразила признательность членам жюри. Артистка счастлива от того, что профессиональное сообщество оценило ее работу.

Звезда "Великолепного века" предстала перед поклонниками почти без макияжа – только с накрашенными губами. Артистка сообщила, что находится на съемках. Она показала реквизит: чучело волка и скелет в парике.

Отметим, что 37-летняя Мерьем Узерли, судя по всему, получать приз в Нью-Йорк не полетит. Артистка находится на шестом месяце беременности и долгие поездки ей и малышу не на пользу. Более того, ситуация с коронавирусом в США оставляет желать лучшего. Власти Нью-Йорка закрывают школы и отменяют массовые мероприятия. Город готовится к новому локдауну. Звезда "Великолепного века" не стала рисковать. Вероятно, памятную статуэтку ей пришлют по почте.

Напомним, Мерьем Узерли проживает в Германии. Звезда теленовеллы воспитывает шестилетнюю дочь Лару. Отец малышки, бизнесмен из Турции Джан Атеш, в жизни наследницы не участвует. Сейчас у актрисы сериала "Великолепный век" новый возлюбленный. Избранник знаменитости родом из США. В январе 2021 году Узерли родит сожителю дочь.