"Горбатого что исправит?": Муцениеце отказалась здороваться с коварной Карпович

Актриса Агата Муцениеце не скрывает, что развод отразился на ее душевном равновесии. Восстановиться звезде помогла работа. Окунувшись в дела, знаменитость постепенно освободилась от терзающих ее чувств.
Муцениеце пару раз сходила на свидание и в итоге поняла, что к серьезному роману пока не готова. Артистке на данный момент комфортнее одной.
Между тем экс-муж знаменитости, Павел Прилучный, давно в новых отношениях. По слухам, актер сериала "Мажор" съехался с коллегой по цеху Мирославой Карпович. Говорят, что именно Мирослава разбила одну из самых красивых пар российского кино.
"Горбатого что исправит? Правильно — Мирослава", - шутит Агата Муцениеце, говоря о бывшем избраннике. Актриса желает счастья Прилучному и Карпович и просит публику не влезать в жизнь пары.
Агата подчеркнула, что отношения бывшего мужа с новой зазнобой ее никак не касаются. Артистка уверена, что Мирослава милый человек и "прекрасная дама". Карпович, которую в Сети называют коварной разлучницей, Муцениеце не осуждает. "Но здороваться с ней не буду", – сказала как отрезала экс-жена Прилучного.
Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович шумиху вокруг собственного имени не комментирует. Говоря о возлюбленном, артистка не раскрывает информации, которая могла бы указывать на то, что речь идет именно о Павле Прилучном.
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