"Больше 10 лет": Мирослава Карпович и ее семья скрывали рак

В свежем интервью актриса призналась, что в минувшем, 2020 году, потеряла отца. "Мой папа больше десяти лет болел, у него была онкология", – призналась Мирослава Карпович. Звезда сериала "Папины дочки" и ее близкие ранее не рассказывали о том, что в семье есть раковый больной. Сегодня, когда родителя Мирославы уже нет в живых, смысла утаивать правду нет. Более того, многие семьи сталкивались с подобным.
Отец Карпович мужественно сражался с недугом. На какое-то время онкология отступила и началась ремиссия, но она не продлилась долго. Рак вернулся и не оставил шанса.
Из-за болезни родитель Мирославы не мог работать. Звезда сериалов стала семье опорой и поддержкой.
По словам Карпович, она давно живет отдельно от родных, между тем оторвана от них никогда не была. В семье артистки непринято конфликтовать, все максимально привязаны друг к другу.
Мирослава Карпович появилась на свет, когда ее родители были очень молоды – им едва исполнилось 18 лет. Актриса считает, что мама и папа росли вместе с ней. Небольшая разница в возрасте, естественно, сказалась на воспитании. Например, отец, хоть и проявлял строгость, в целом был достаточно лоялен.
"Я очень благодарна своим родителям, которые привили мне правильное чувство свободы и доверия", – отметила звезда сериала "Папины дочки".
Мирослава – первенец. Сестра Кристина младше актрисы на три года. Она живет в США, по профессии международный экономист, замужем. Супруг девушки строит декорации для голливудских картин. Брату звезды сериала "Папины дочки" всего 19 лет. Он учится в Бауманке на программиста.
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