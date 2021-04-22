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Коварная разлучница публично призналась в чувствах к Прилучному

Коварная разлучница публично призналась в чувствах к Прилучному

Актриса Мирослава Карпович пооткровенничала о личной жизни с Павлом Прилучным.
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Звезда сериала "Папины дочки" заявила о безумной любви к коллеге, который развелся с артисткой Агатой Муцениеце. Знаменитость дала понять, что на седьмом небе от счастья в отношениях с Павлом Прилучным.

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Несмотря на то, что роман звезд длится уже почти год, Карпович решилась на подобные высказывания только сейчас. Не секрет, что многие считают актрису разлучницей, но на критиков Мирослава внимания не обращает.

Артистка старается жить по принципу "здесь и сейчас". Знаменитость призналась, что между ней и Павлом Прилучным – удивительная химия. По мнению избранницы актера, они совпали. По словам звезды, им хочется делать друг для друга приятное. Иногда пара устраивает для себя праздники.

Актриса перечислила положительные качества возлюбленного: надежность, честность, доброта, искренность и сила воли. Примечательно, что 35-летняя звезда уже подумывает о наследниках.

Сейчас Мирослава Карпович помогает Павлу Прилучному заботиться о его детях от экс-супруги – Мии и Тимофее. Напомним, в 2020 году актер взял их на совместный отдых с любовницей в Крым.

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Павел Прилучный. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 14:50 Источник: Tele.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Прилучного поразила неподобающим видом

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