Воссоединению быть: звезды сериала "Друзья" пакуют чемоданы

Американский актер Дэвид Швиммер поделился новостями о долгожданном спецвыпуске культового ситкома. Звезды сериала "Друзья" вновь воссоединятся на съемочной площадке.

По словам Дэвида Швиммера, он и его коллеги уже пакуют чемоданы. Чуть больше чем через месяц артист отправится в Лос-Анджелес. Там исполнитель роли Росса Геллера и другие звезды сериала "Друзья" наконец воссоединятся.

Швиммер отметил, что создатели проекта нашли способ сделать съемки безопасными для всех членов творческого коллектива. Часть эпизодов, как сообщил Дэвид, будет снята на улице.

Напомним, в феврале 2020 года телеканал НВО анонсировал юбилейный выпуск сериала "Друзья". Продюсеры планировали начать работу над проектом в мае 2020-го, однако грянула пандемия коронавируса. Съемки несколько раз переносили, а затем и вовсе заморозили.

Партнерша Дэвида Швиммера по ситкому, Дженнифер Энистон, как могла успокаивала расстроенных фанатов телепроекта. Актриса уверяла, что вынужденный простой в итоге пойдет спецвыпуску на пользу. Дескать, у авторов будет больше времени на проработку материала. Энистон обещала, что поклонники увидят нечто "захватывающее". Дженнифер в шутку добавила, что от "Друзей" так просто не избавиться.

Как писали "Дни.ру", еще одна звезда теленовеллы Лиза Кудроу раскрыла идею спецвыпуска. По словам актрисы, проект – это не новый эпизод ситкома. Лиза и ее коллеги не будут перевоплощаться в своих персонажей. Звезды сериала "Друзья" соберутся перед камерами, чтобы поделиться эксклюзивными воспоминаниями о съемках. Работать артисты будут без сценария.