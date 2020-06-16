9-летнюю дочь звезды сериала "Друзья" Дэвида Швиммера побрили налысо

53-летний артист и его бывшая супруга Зоуи Бакман воспитывают единственного отпрыска. Швиммер и Бакман расстались три года назад, однако поддерживают дружеский контакт. Не так давно, например, актер из сериала "Друзья" и его экс-зазноба вместе участвовали в митинге за равноправие.
Девятилетняя Клео во многом берет пример с родителей. У девочки обостренное чувство справедливости, она активно следит за ситуацией в стране. Дочь Швиммера выступает против стереотипов, укоренившихся в американском обществе.
Чтобы выразить протест Клео, попросила мать побрить ее налысо. Бакман не смогла отказать девочке. Бывшая жена звезды сериала "Друзья" восхищена поступком дочери. Зоуи признала, что люди ее поколения в молодые годы не были настолько смелыми.
Между тем она жалеет о роскошных локонах Клео. Бакман не понимает, почему дочь так легко рассталась с волосами.
Напомним, что другая звезда сериала "Друзья" тоже присоединились к движению против насилия в отношении темнокожих Black Lives Matter. Дженнифер Энистон пожертвовала благотворительной организации Color of Change миллион долларов.
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