Признающийся в любви к Энистон экс-муж использовал ее секретное прозвище

Звезда сериала "Друзья" получила нежное сообщение от бывшего мужа. Актер Джастин Теру все еще испытывает чувства к Дженнифер Энистон.

11 февраля американская актриса отметила 52-летие. Целый день знаменитость получала поздравления от родственников, коллег, друзей и поклонников. Среди прочих о личном празднике Дженнифер Энистон вспомнил ее бывший муж Джастин Теру.

Отношения между Дженнифер и Джастином завязались в 2011 году. Интересно, что Теру на тот момент был несвободен, что совсем не смутило Энистон. Через три года влюбленные объявили о помолвке, а в 2015-м поженились. Свадьба знаменитостей была тихой и очень скромной по меркам Голливуда. Спустя время появились слухи, что супруги не ладят. Поговаривали, что артист неверен избраннице, которая, в свою очередь, изводит его ревностью. Параллельно анонимные источники утверждали, что Джастин Теру в этих отношениях постоянно чувствовал себя заменой Брэду Питту. Дескать, Дженнифер Энистон так и не смогла забыть первого мужа.

В 2018 году артисты объявили о расставании. Несмотря на недопонимание, Теру и Энистон смогли остаться добрыми друзьями. Экс-избранник никогда не забывает поздравить Дженнифер с важными праздниками.

Так накануне в "Сторис" личного "Инстаграм" артист поздравил бывшую с днем рождения. Джастин оставил звезде сериала "Друзья" короткое послание, в котором недвусмысленно признался в любви. Интересно, что Теру обратился к экс-жене не по имени, а по первой букве секретного прозвища – "В".

Отметим, что Дженнифер Энистон также поздравила коллега по сериалу "Друзья" Кортни Кокс и партнерша по ленте "Утреннее шоу" Риз Уизерспун. Вспомнил ли о личном празднике бывшей жены Брэд Питт – неизвестно. Вероятно, артист прислал экс-зазнобе, с который не так давно наладил отношения, личное сообщение.