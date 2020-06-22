Лиза Кудроу рассказала о спецвыпуске "Друзей": Мы не будем играть наших персонажей

Лиза Кудроу, сыгравшая в комедийной ленте Фиби, сообщила, что она и ее коллеги соберутся перед камерами и в формате беседы поделятся воспоминаниями о съемках. Артистка подчеркнула: проект – это не новый эпизод сериала.
Увидеть любимых персонажей фанаты картины "Друзья" не смогут. Более того, спецвыпуск будут снимать без сценария. "Мы не будем играть наших персонажей", – сказала Лиза.
Кудроу добавила, что она и ее коллеги по теленовелле никогда не собирались вместе в присутствии зрителей. Артистка считает, что фанатам "Друзей" будет интересно узнать, "как это было", из первых уст, ведь после завершения сериала прошло много лет. Кроме того, актеры могут по-разному относиться к тем или иным эпизодам.
Ранее стало известно, что съемки спецвыпуска сериала "Друзья" возобновятся в августе. Работа над эпизодом продлится до сентября. Радостную новость сообщила Марта Кауффман – автор идеи и продюсер телепроекта. Впрочем, информация шла с оговоркой: если не случится второй волны коронавирусной инфекции.
Напомним, что студии HBO Max и Warner Bros. планировали начать работу над дополнительным эпизодом еще в марте. К сожалению, из-за пандемии проект пришлось заморозить. Создатели спецвыпуска "Друзей" переживали, что не смогут вновь собрать звезд ситкома. Судя по всему, все удалось.
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