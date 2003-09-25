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Друзья – 10 сезон

  • Жанр: Мелодрамы, Комедии
  • Год: 2003
  • Дата выхода: 25 сентября 2003
  • Страна: США
  • Режиссер: Гари Хэлворсон, Кевин Брайт, Майкл Лембек
  • Продюсер: Кевин Брайт, Дэвид Крэйн, Марта Кауффман
  • Количество серий: 18
  • Возрастные ограничения: 12+
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  • Студии/Телеканалы: Warner Bros. Television
  • Актёры: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер
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  • Друзья – 10 сезон Друзья – 10 сезон 9.0
    Рейтинг Дни.ру: 9.0
  • Рейтинг IMDb: 8.9

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Друзья" 10 сезон

Сериал "Друзья" 10 сезон рассказывает об очередных приключениях полюбившихся миллионам зрителей персонажей. Джо и Рэйчел испытывают трудности в отношениях и после искреннего поцелуя они все-таки решают прекратить роман и поддерживать дружескую связь. У Чарли и Росса тоже проблемы: девушка бросает парня и возвращается к старому бойфренду, считая его лучшей кандидатурой. Тем временем Моника с Чендлером стараются решить вопрос об усыновлении, ведь они так давно хотели иметь детей.

Главные герои сериала находят Эрику, которая готова отдать будущего малыша. Моника и Чендлер очень рады такой находке, но при этом они понимают, что сыну лучше расти подальше от суеты многомиллионного города и подыскивают новое жилье. Далее в 10 сезоне фанаты "Друзей" увидят, как Эрика рожает двух детишек: мальчика и девочку. Наши герои решили взять обоих малышей.

Чтобы было в предыдущих сезонах?

В прошлые 9 частей авторы проекта выпустили более 200 серий. Друзья влюблялись, расставались, меняли много различных работ. Однако персонажи удивительным образом поддерживали друг друга, несмотря на сложные жизненные ситуации. Чендлер, например, неоднократно разрывал отношения с Дженис, Фиби долгое время пыталась найти биологических родителей, а Рэйчел с Моникой однажды умудрились проиграть в карты и совершить обмен квартирами с парнями.

Съемочный процесс

Съемки проходили в 2003 году. Создатели сериала "Друзья" по традиции детально воссоздавали "Центральную кофейню", используя павильон с "улицей" из настоящего асфальтового покрытия. Благодаря этому достигалась реалистичность не только картинки, но и звуков.

Актеры о сериале

После съемок 10 сезона актриса Кортни Кокс как-то призналась, что скучает по "Друзьям": "Я знаю, что активно циркулировали слухи о возвращении телесериала, что будут новые серии. Однако пока этого нет, я считаю, что продолжение невозможно. Хотя я очень скучаю по тем прекрасным мгновениям. Например, было бы неплохо собираться вместе и снимать один эпизод за год – как главные герои празднуют то или иное событие".

Дженнифер Энистон, которой проект принес мировую славу, поделилась мнением: "Благодаря съемкам в этом проекте, почувствовала в себе уверенность. За годы работы профессиональные отношения между артистами постепенно переросли в дружеские. Мы общаемся и сегодня, хотя с момента завершения кинопроекта прошло более 15 лет".

Интересные факты сериал "Друзья" 10 сезон

  • Во время съемок Кортни Кокс была беременна, поэтому костюмеры специально надевали на нее мешковатую одежду, чтобы скрыть полноту.
  • Дженнифер Энистон пришлось совмещать съемки в последней части сразу с двумя известными кинопроектами: "Брюс Всемогущий" и "А вот и Полли".
  • При показе эпизодов десятой части в Британии стоимость полуминутного рекламного ролика превышала 1 фунтов стерлингов.
  • Дженнифер Энистон поставила перед авторами многосерийного фильма условие: она примет участие в съемках, если они закончатся до января 2004 года.

Где смотреть сериал "Друзья" 10 сезон

Проект пользуется колоссальной популярностью и сегодня, несмотря на то, что с момента его закрытия минуло много лет. Вот список источников:

Когда новые серии?

Проект закрыт. Долгое время циркулировали слухи о продолжении. Однако актеры в интервью подчеркивали, что в ближайшее время выход новых серий не планируется.

Смотреть сериал Друзья – 10 сезон онлайн

Список серий
1 серия25 сентября 2003Смотреть онлайн
2 серия2 октября 2003Смотреть онлайн
3 серия9 октября 2003Смотреть онлайн
4 серия23 октября 2003Смотреть онлайн
5 серия30 октября 2003Смотреть онлайн
6 серия6 ноября 2003Смотреть онлайн
7 серия13 ноября 2003Смотреть онлайн
8 серия20 ноября 2003Смотреть онлайн
9 серия8 января 2004Смотреть онлайн
10 серия15 января 2004Смотреть онлайн
11 серия5 февраля 2004Смотреть онлайн
12 серия12 февраля 2004Смотреть онлайн
13 серия19 февраля 2004Смотреть онлайн
14 серия26 февраля 2004Смотреть онлайн
15 серия22 апреля 2004Смотреть онлайн
16 серия29 апреля 2004Смотреть онлайн
17 серия6 мая 2004Смотреть онлайн
18 серия6 мая 2004Смотреть онлайн

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