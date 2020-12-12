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Дженнифер Энистон. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com Винс Вон и Дженнифер Энистон. Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com Оуэн Уилсон и Дженнифер Энистон. Фото: Evandro Inetti/www.globallookpress.com
Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com Джон Майер и Дженнифер Энистон. Фото: Vaughn Youtz/www.globallookpress.com Джастин Теру и Дженнифер Энистон. Фото: Vladimir Lambourde/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Чарли Шлэттер. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com

Энистон воссоединилась с важным мужчиной в своей жизни

Дженнифер Энистон. Фото: Birdie Thompson/AdMedia/www.globallookpress.com
51-летняя Дженнифер Энистон по сей день остается сексапильной красоткой. Кажется, что время над ней не властно. Не удивительно, что актриса разбила не мало мужских сердец.
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Самым первым избранником Дженнифер Энистон, о котором стало известно общественности, стал Чарли Шлэттер. Тогда актрисе был 21 год. Вместе с возлюбленным она снималась в сериале "Феррис Бьюллер". Но этот роман не был долгим. Пара рассталась сразу после того, как режиссер сказал: "Снято!".

Чарли Шлэттер. Фото: imago stock&people/www.globallookpress.com

Еще до Брэда Питта Дженнифер встречалась с Тейтом Доннованом, с которым она познакомилась на съемках сериала "Друзья". Избранник даже хотел сделать предложение актрисе, но та опередила его, сообщив о намерении расстаться.

Брэд Питт и Дженнифер Энистон. Фото: Hubert Boesl/dpa/www.globallookpress.com

Питт стал единственным мужчиной, который благотворно действовал на Энистон. Этот факт признала сама актриса. Брак Дженнифер и Брэда просуществовал пять лет. Поклонники убеждены, что роман с Винсом Воном стал для звезды Голливуда способом заглушить боль после развода.

Винс Вон и Дженнифер Энистон. Фото: Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net/www.globallookpress.com

Точно неизвестно, была ли Дженнифер влюблена в Оуэна Уилсона, но из-за их раскрепощенного поведения на светских мероприятиях многие предположили, что между звездами Голливуда нечто большее, чем просто дружба.

Оуэн Уилсон и Дженнифер Энистон. Фото: Evandro Inetti/www.globallookpress.com

Однажды кантри-певец Джон Майер назвал расставание с Энистон худшим моментом его жизни. Некоторое время он очень тосковал по экс-возлюбленной. Сама же Дженнифер, судя по всему, легкомысленно отнеслась к чувствам избранника, который был моложе нее на девять лет.

Джон Майер и Дженнифер Энистон. Фото: Vaughn Youtz/www.globallookpress.com

Еще один коллега Энистон, который впоследствии стал не просто ее возлюбленным, а супругом, – Джастин Теру. Пара обручилась в августе 2012-го, а поженилась спустя три года. Новость о разводе в 2018-ом стала шоком для поклонников.

Джастин Теру и Дженнифер Энистон. Фото: Vladimir Lambourde/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Свободно ли сердце Дженнифер сейчас, неизвестно. Фанаты пристально разглядывают свежие снимки актрисы в надежде увидеть намек на новый роман. Например, недавно звезда Голливуда опубликовала в "Инстаграм" снимок с важным для нее человеком – стилистом и другом Крисом Макмилланом, которого из-за пандемии видит редко.

Но вряд ли этот мужчина является для актрисы предметом воздыхания. Поклонники надеются, что Дженнифер Энистон воссоединится с Брэдом Питтом, но экс-супруги дали понять: у них нет будущего.

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Автор: 12 декабря 2020, 00:03

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