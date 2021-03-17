"Больно очень": Хилькевич вышла на связь после операции

Впервые о подтяжке груди звезда задумалась 10 лет назад. И только после вторых родов ей понадобилась повторная операция. Хилькевич думала, что пластика – это один раз и на всю жизнь. Прям как с первым мужем актрисы, но, как оказалось, и их тоже иногда приходится менять.
Анна рассказала, что очень боялась : внешне она старалась быть сдержанной, но не понимала быструю речь, суетилась и взрывалась по малейшему поводу. Предыдущая операция стала настоящим испытанием для девушки. Стоит отметить, что восстановление после первого хирургического вмешательства, прошло сравнительно легко. Однако осложнения после нее напомнили о себе через несколько лет.
Сейчас актрисе пришлось вновь обратиться к опытному хирургу. Хилькевич добавила, что во время первой операции рядом с ней находилась заботливая мамочка, которая ни на минуту не отпускала руку дочери.
"Больно очень. Я очень рано вернулась в активный спорт и стала понимать штангу, потом две беременности, тугие лифчики и активный образ жизни. Естественно, за несколько таких лет я заработала себе осложнение — нарастание фиброзной ткани", – заявила Анна.
Хилькевич все еще находится в больнице и ждет, пока врачи смогут дать точную оценку ее состоянию. Подписчики же отметили, что артистка выглядит очень хорошо даже на больничной койке.
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