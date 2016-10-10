Универ. Новая общага – 3 сезон
- Жанр: Комедии
- Год: 2016
- Дата выхода: 10 октября 2016
- Страна: Россия
- Режиссер: Константин Смирнов, Максим Зыков
- Сценарист: Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков
- Продюсер: Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков, Артур Джанибекян
- Оператор: Иван Мамонов, Юрий Коробейников, Иван Лебедев
- Художник: Андрей Пасечников, Азамат Гогушев, Анастасия Образцова
- Монтаж: Дмитрий Думкин, Светлана Бронникова, Дмитрий Масликов
- Количество серий: 20
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: ТНТ
- Актёры: Арарат Геворгович Кещан, Станислав Сергеевич Ярушин, Анна Евгеньевна Кузина, Настасья Аниславовна Самбурская, Анна Александровна Хилькевич, Наталья Александровна Рудова, Александр Вячеславович Стекольников, Анастасия Иванова , Владимир Фекленко , Елена Валюшкина , Андрей Лебедев , Сергей Пиоро
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- Рейтинг Дни.ру: 6.5
- Рейтинг IMDb: 5.1
О сериале
Сюжет
Сериал "Универ. Новая общага" начинается с переселения студентов в обновленное общежитие. Ребята заезжают в блок и заводят новые знакомства. Интересная встреча приводит к ссорам, к радостям, а также к развитию романтических отношений.
В середине сериала студенты знакомятся с новым жильцом - Валей.
Также появляются герои сериала – соседи из соседнего блока Иваныч и Кисель.
3 сезон "Универ. Новая общага"
События развиваются стремительно. Кристина съезжает из общежития и переезжает в Тверь после расставания с Антоном. Валя и Маша решают узаконить свои отношения после долгого расставания. Антон и Майкл решают открыть бизнес, а Яна, взяв годовой академический отпуск, фиктивно расстается с Иванычем. Из-за освобождения мест, в блок общежития заселяют двойняшек Вику и Нику. Через некоторое время Яна возвращается с сыном Никитой, также приезжает Кристина и Варя.
Насыщенные студенческие будни, противоречивые эмоции и много интересных событий ждут зрителей во время просмотра сериала.
Последняя серия заканчивается свадебным торжеством, организованным сразу четырьмя парами.
Что происходило в прошлых сезонах
Первый:
После сноса старого общежития, Майкл, Антон и Кузя переезжают в новую общагу. В новом корпусе они начинают свою жизнь с Кристиной, Яной и Машей. У Кузи и Маши завязываются отношения, Антон начинает встречаться с Кристиной. Вследствие ссоры с Машей, Кузя уезжает к себе домой, а на его место заселяется Валентин.
Второй:
Яна рискует начать бизнес, в довершение чего, становится индивидуальным предпринимателем. Заселение в блок младшей сестры Яны – Юли, способствует разногласиям во взаимоотношениях Антона и Кристины, так как она пытается разрушить их отношения.
Новыми соседями по блоку становятся два гопника.
Показ "Универ. Новая общага" по сезонам:
- 10.10.2011 г. – 31.12.2013 г.
- 17.03.2014 г. – 23.12.2015 г.
- 10.10.2016 г. – 1.10.2018 г.
Актеры о сериале
Станислав Ярушин упомянул о том, что его герой слегка выйдет из себя: "В одной из серий будет разговаривать со своим рассудком – я же играю свой внутренний голос. Все из-за женщин. Как это снимали? Ну, это не будет показано явно, благодаря хорошей режиссерской и операторской работе"
Настасья Самбурская сразу отметила, что не станет рассказывать сюжета нового сезона для сохранения интриги и лишь добавила: "Я играю такую девочку, которая добивается поставленных целей, поэтому думайте сами – кто победит. Одно скажу, женских боев больше не будет. Юля с Кристиной наподдали друг другу в прошлом сезоне, теперь моя героиня будет обходиться без крови".
Анна Хилькевич рассказала, что научилась сама делать бургеры во время съемок. А также поделилась историей своей героини. "Будем искать новые грани. Маша потеряет работу, и они с Валей столкнутся с финансовой проблемой. Чтобы ее решить, Валентин устроится на очень интересную работу – в фастфуд. А потом и Маша к нему присоединится"
Интересные факты о сериале "Универ. Новая общага"
- У каждого главного героя сериала играет свой рингтон на телефоне
- Создавая уют и организовывая декор павильона, участники съемочного процесса приносили из дома различные предметы и самостоятельно украшали декорации
- Для съемок использовался павильон огромных размеров
- Фишка сериала – музыкальное сопровождение. Известные песни ещё долго ассоциируются у зрителей с просмотром сериала.
Где смотреть
3 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER.
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Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
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Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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