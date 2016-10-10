Универ. Новая общага – 3 сезон

Сериал "Универ. Новая общага" начинается с переселения студентов в обновленное общежитие. Ребята заезжают в блок и заводят новые знакомства. Интересная встреча приводит к ссорам, к радостям, а также к развитию романтических отношений.
В середине сериала студенты знакомятся с новым жильцом - Валей.
Также появляются герои сериала – соседи из соседнего блока Иваныч и Кисель.
События развиваются стремительно. Кристина съезжает из общежития и переезжает в Тверь после расставания с Антоном. Валя и Маша решают узаконить свои отношения после долгого расставания. Антон и Майкл решают открыть бизнес, а Яна, взяв годовой академический отпуск, фиктивно расстается с Иванычем. Из-за освобождения мест, в блок общежития заселяют двойняшек Вику и Нику. Через некоторое время Яна возвращается с сыном Никитой, также приезжает Кристина и Варя.
Насыщенные студенческие будни, противоречивые эмоции и много интересных событий ждут зрителей во время просмотра сериала.
Последняя серия заканчивается свадебным торжеством, организованным сразу четырьмя парами.
После сноса старого общежития, Майкл, Антон и Кузя переезжают в новую общагу. В новом корпусе они начинают свою жизнь с Кристиной, Яной и Машей. У Кузи и Маши завязываются отношения, Антон начинает встречаться с Кристиной. Вследствие ссоры с Машей, Кузя уезжает к себе домой, а на его место заселяется Валентин.
Яна рискует начать бизнес, в довершение чего, становится индивидуальным предпринимателем. Заселение в блок младшей сестры Яны – Юли, способствует разногласиям во взаимоотношениях Антона и Кристины, так как она пытается разрушить их отношения.
Новыми соседями по блоку становятся два гопника.
Станислав Ярушин упомянул о том, что его герой слегка выйдет из себя: "В одной из серий будет разговаривать со своим рассудком – я же играю свой внутренний голос. Все из-за женщин. Как это снимали? Ну, это не будет показано явно, благодаря хорошей режиссерской и операторской работе"
Настасья Самбурская сразу отметила, что не станет рассказывать сюжета нового сезона для сохранения интриги и лишь добавила: "Я играю такую девочку, которая добивается поставленных целей, поэтому думайте сами – кто победит. Одно скажу, женских боев больше не будет. Юля с Кристиной наподдали друг другу в прошлом сезоне, теперь моя героиня будет обходиться без крови".
Анна Хилькевич рассказала, что научилась сама делать бургеры во время съемок. А также поделилась историей своей героини. "Будем искать новые грани. Маша потеряет работу, и они с Валей столкнутся с финансовой проблемой. Чтобы ее решить, Валентин устроится на очень интересную работу – в фастфуд. А потом и Маша к нему присоединится"
3 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER.
|Список серий
|1 серия
|10 октября 2016
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|2 серия
|10 октября 2016
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|3 серия
|11 октября 2016
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|4 серия
|12 октября 2016
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|5 серия
|13 октября 2016
|Смотреть онлайн
|6 серия
|17 октября 2016
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|7 серия
|18 октября 2016
|Смотреть онлайн
|8 серия
|19 октября 2016
|Смотреть онлайн
|9 серия
|20 октября 2016
|Смотреть онлайн
|10 серия
|24 октября 2016
|Смотреть онлайн
|11 серия
|25 октября 2016
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|12 серия
|26 октября 2016
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|13 серия
|27 октября 2016
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|14 серия
|31 октября 2016
|Смотреть онлайн
|15 серия
|1 ноября 2016
|Смотреть онлайн
|16 серия
|2 ноября 2016
|Смотреть онлайн
|17 серия
|7 ноября 2016
|Смотреть онлайн
|18 серия
|8 ноября 2016
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|19 серия
|9 ноября 2016
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|20 серия
|10 ноября 2016
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