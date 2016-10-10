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Универ. Новая общага – 3 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Сериал "Универ. Новая общага" начинается с переселения студентов в обновленное общежитие. Ребята заезжают в блок и заводят новые знакомства. Интересная встреча приводит к ссорам,  к радостям, а также к развитию романтических отношений.

В середине сериала студенты знакомятся с новым жильцом - Валей.

Также появляются герои сериала – соседи из соседнего блока Иваныч и Кисель.

3 сезон "Универ. Новая общага"

События развиваются стремительно. Кристина съезжает из общежития и переезжает в Тверь после расставания с Антоном. Валя и Маша решают узаконить свои отношения после долгого расставания. Антон и Майкл решают открыть бизнес, а Яна, взяв годовой академический отпуск, фиктивно расстается с Иванычем. Из-за освобождения мест, в блок общежития заселяют двойняшек Вику и Нику. Через некоторое время Яна возвращается с сыном Никитой, также приезжает Кристина и Варя.

Насыщенные студенческие будни, противоречивые эмоции и много интересных событий ждут зрителей во время просмотра сериала.

Последняя серия заканчивается свадебным торжеством, организованным сразу четырьмя парами.

Что происходило в прошлых сезонах

Первый:

После сноса старого общежития, Майкл, Антон и Кузя переезжают в новую общагу. В новом корпусе они начинают свою жизнь с Кристиной, Яной и Машей. У Кузи и Маши завязываются отношения, Антон начинает встречаться с Кристиной. Вследствие ссоры с Машей, Кузя уезжает к себе домой, а на его место заселяется Валентин.

Второй:

Яна рискует начать бизнес, в довершение чего, становится индивидуальным предпринимателем. Заселение в блок младшей сестры Яны – Юли, способствует разногласиям во взаимоотношениях Антона и Кристины, так как она пытается разрушить их отношения.

Новыми соседями по блоку становятся два гопника.

Показ  "Универ. Новая общага" по сезонам:

  • 10.10.2011 г.  – 31.12.2013 г.
  • 17.03.2014 г.  – 23.12.2015 г.
  • 10.10.2016 г.  – 1.10.2018 г.

Актеры о сериале

Станислав Ярушин упомянул о том, что его герой слегка выйдет из себя: "В одной из серий будет разговаривать со своим рассудком – я же играю свой внутренний голос. Все из-за женщин. Как это снимали? Ну, это не будет показано явно, благодаря хорошей режиссерской и операторской  работе"

Настасья Самбурская сразу отметила, что не станет рассказывать сюжета нового сезона для сохранения интриги и лишь добавила:  "Я играю такую девочку, которая добивается поставленных целей, поэтому думайте сами – кто победит. Одно скажу, женских боев больше не будет. Юля с Кристиной наподдали друг другу в прошлом сезоне, теперь моя героиня будет обходиться без крови".

Анна Хилькевич рассказала, что научилась сама делать бургеры во время съемок. А также поделилась историей своей героини. "Будем искать новые грани. Маша потеряет работу, и они с Валей столкнутся с финансовой проблемой. Чтобы ее решить, Валентин устроится на очень интересную работу – в фастфуд. А потом и Маша к нему присоединится"

Интересные факты о сериале "Универ. Новая общага"

  • У каждого главного героя сериала играет свой рингтон на телефоне
  • Создавая уют и организовывая декор павильона, участники съемочного процесса приносили из дома различные предметы и самостоятельно украшали декорации
  • Для съемок использовался павильон огромных размеров
  • Фишка сериала – музыкальное сопровождение. Известные песни ещё долго ассоциируются у зрителей с просмотром сериала.

Где смотреть

3 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER.

Смотреть сериал Универ. Новая общага – 3 сезон онлайн

Список серий
1 серия10 октября 2016Смотреть онлайн
2 серия10 октября 2016Смотреть онлайн
3 серия11 октября 2016Смотреть онлайн
4 серия12 октября 2016Смотреть онлайн
5 серия13 октября 2016Смотреть онлайн
6 серия17 октября 2016Смотреть онлайн
7 серия18 октября 2016Смотреть онлайн
8 серия19 октября 2016Смотреть онлайн
9 серия20 октября 2016Смотреть онлайн
10 серия24 октября 2016Смотреть онлайн
11 серия25 октября 2016Смотреть онлайн
12 серия26 октября 2016Смотреть онлайн
13 серия27 октября 2016Смотреть онлайн
14 серия31 октября 2016Смотреть онлайн
15 серия1 ноября 2016Смотреть онлайн
16 серия2 ноября 2016Смотреть онлайн
17 серия7 ноября 2016Смотреть онлайн
18 серия8 ноября 2016Смотреть онлайн
19 серия9 ноября 2016Смотреть онлайн
20 серия10 ноября 2016Смотреть онлайн

В главных ролях

Арарат Геворгович Кещян
Арарат Геворгович Кещян Артур Микаэлян
Станислав Сергеевич Ярушин
Станислав Сергеевич Ярушин Антон Мартынов
Анна Евгеньевна Кузина
Анна Евгеньевна Кузина Яна Семакина
Настасья Аниславовна Самбурская
Настасья Аниславовна Самбурская Кристина Соколовская
Анна Александровна Хилькевич
Анна Александровна Хилькевич Мария Белова
Наталья Александровна Рудова
Наталья Александровна Рудова Ксения Ковальчук
Александр Вячеславович Мартынов (Стекольников)
Александр Вячеславович Мартынов (Стекольников) Валентин Будейко

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