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Сериалы
Универ. Новая общага – 3 сезон

Универ. Новая общага – 3 сезон

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Сериал "Универ. Новая общага" начинается с переселения студентов в обновленное общежитие. Ребята заезжают в блок и заводят новые знакомства. Интересная встреча приводит к ссорам,  к радостям, а также к развитию романтических отношений.

В середине сериала студенты знакомятся с новым жильцом - Валей.

Также появляются герои сериала – соседи из соседнего блока Иваныч и Кисель.

3 сезон "Универ. Новая общага"

События развиваются стремительно. Кристина съезжает из общежития и переезжает в Тверь после расставания с Антоном. Валя и Маша решают узаконить свои отношения после долгого расставания. Антон и Майкл решают открыть бизнес, а Яна, взяв годовой академический отпуск, фиктивно расстается с Иванычем. Из-за освобождения мест, в блок общежития заселяют двойняшек Вику и Нику. Через некоторое время Яна возвращается с сыном Никитой, также приезжает Кристина и Варя.

Насыщенные студенческие будни, противоречивые эмоции и много интересных событий ждут зрителей во время просмотра сериала.

Последняя серия заканчивается свадебным торжеством, организованным сразу четырьмя парами.

Что происходило в прошлых сезонах

Первый:

После сноса старого общежития, Майкл, Антон и Кузя переезжают в новую общагу. В новом корпусе они начинают свою жизнь с Кристиной, Яной и Машей. У Кузи и Маши завязываются отношения, Антон начинает встречаться с Кристиной. Вследствие ссоры с Машей, Кузя уезжает к себе домой, а на его место заселяется Валентин.

Второй:

Яна рискует начать бизнес, в довершение чего, становится индивидуальным предпринимателем. Заселение в блок младшей сестры Яны – Юли, способствует разногласиям во взаимоотношениях Антона и Кристины, так как она пытается разрушить их отношения.

Новыми соседями по блоку становятся два гопника.

Показ  "Универ. Новая общага" по сезонам:

  • 10.10.2011 г.  – 31.12.2013 г.
  • 17.03.2014 г.  – 23.12.2015 г.
  • 10.10.2016 г.  – 1.10.2018 г.

Актеры о сериале

Станислав Ярушин упомянул о том, что его герой слегка выйдет из себя: "В одной из серий будет разговаривать со своим рассудком – я же играю свой внутренний голос. Все из-за женщин. Как это снимали? Ну, это не будет показано явно, благодаря хорошей режиссерской и операторской  работе"

Настасья Самбурская сразу отметила, что не станет рассказывать сюжета нового сезона для сохранения интриги и лишь добавила:  "Я играю такую девочку, которая добивается поставленных целей, поэтому думайте сами – кто победит. Одно скажу, женских боев больше не будет. Юля с Кристиной наподдали друг другу в прошлом сезоне, теперь моя героиня будет обходиться без крови".

Анна Хилькевич рассказала, что научилась сама делать бургеры во время съемок. А также поделилась историей своей героини. "Будем искать новые грани. Маша потеряет работу, и они с Валей столкнутся с финансовой проблемой. Чтобы ее решить, Валентин устроится на очень интересную работу – в фастфуд. А потом и Маша к нему присоединится"

Интересные факты о сериале "Универ. Новая общага"

  • У каждого главного героя сериала играет свой рингтон на телефоне
  • Создавая уют и организовывая декор павильона, участники съемочного процесса приносили из дома различные предметы и самостоятельно украшали декорации
  • Для съемок использовался павильон огромных размеров
  • Фишка сериала – музыкальное сопровождение. Известные песни ещё долго ассоциируются у зрителей с просмотром сериала.

Где смотреть

3 сезон ситкома "Универ. Новая общага" можно посмотреть на официальном сайте канала ТНТ, а также на платформе PREMIER.

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Отзывы

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Я так не поняла закончился он или нет. По сюжету вроде была развязка, а в интернете пишут, что возможно продолжение, тут как с сериалом "Воронины"
Себа
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Очень интересный ситком для молодежи. «Универ. Новая общага» 3 сезон приятно удивил и теперь смотрю его с удовольствием. Жду новых серий!
Ленапена
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Радует, что создатели перешли от комедийного жанра к более драматичному, получился хороший жанровый коктейль
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