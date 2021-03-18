Родители денег не дадут: дочь Толкалиной и Кончаловского собирает себе на операцию

Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что комплексует по поводу собственной внешности. В частности девушка недовольна размером груди. Через год 19-летняя наследница Любови Толкалиной планирует сделать пластику.
По словам Марии, увеличение бюста обойдется ей в 300 тысяч рублей. Михалкова-Кончаловская уже начала откладывать средства. Девушка, судя по всему, осознает, что на подобную операцию звездные родители денег ей не дадут. Обращаться за кредитом в банк Мария пока тоже не собирается.
Сейчас Михалкова-Кончаловская занята выбором хорошей клиники. Девушка знакомится с отзывами о сервисе и докторах.
Мария не сообщила, что именно думают о ее затее мама и папа. Возможно, Любовь Толкалина и Егор Кончаловский вообще не в курсе происходящего. Осенью прошлого года наследница звезд кино вышла замуж за молодого человека по имени Никита.
Отметим, что сейчас Любовь Толкалина занята на съемках сериала "Мажор". Актриса появился в четвертом сезоне проекта. Знаменитость уже хвасталась кардами с площадки теленовеллы. На фото Любовь Толкалина обнимает звезду "Мажора" Павла Прилучного.
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