Довольная Толкалина прижалась к Прилучному с кривой губой

По словам Любови Толкалиной, в популярном телепроекте ей досталась роль психолога. Персонаж актрисы будет помогать главному герою сериала «Мажор» Игорю Соколовскому выпутаться из проблем.
На площадке картины Любовь Толкалина встретилась с Павлом Прилучным. Знаменитости сделали совместный снимок. В кадре довольная актриса прижимается к коллеге по цеху. На лице Павла можно заметить ссадины.
Толкалина напомнила, что сериал «Мажор» был первым сериалом из России, права на трансляцию которого купил Netflix. На американском сервисе проект с Прилучным называется «Серебряная ложка». Любовь в шутку заметила, что и в ней, и в Павле «полно серебра».
Как писали «Дни.ру», съемки четвертого сезона сериала «Мажор» идут с начала года. Павел Прилучный вернулся на площадку еще в январе. Звезда приступила к работе, не долечившись до конца.
Отметим, ранее Павел Прилучный подрался в ночном клубе. После потасовки артист попал в больницу. По слухам, у звезды сериала «Мажор» поврежден лицевой нерв, отчего появилась асимметрия, которая заметна по время речи. Медики прописали знаменитости физиотерапию.
«Супер красавчик Чеж с губой кривая стала (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», «Жаль того, что Павел Прилучный не выдержал испытание славой, зазвездился. Очень разочарован», - комментируют фото Прилучного и Толкалиной в Сети
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