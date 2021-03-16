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Не смог побороть болезненное чувство: зачем Прилучный приехал в психиатрическую лечебницу

Не смог побороть болезненное чувство: зачем Прилучный приехал в психиатрическую лечебницу

На площадке сериала "Мажор" кипит работа – создатели трудятся над четвертым сезоном. Героев Любови Аксеновой, Игоря Жижикина и Павла Прилучного вновь затягивает в водоворот событий.
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Съемки одного из эпизодов проекта проходят в подмосковных Химках. Киношники арендовали помещение в торговом центре и воссоздали там палаты психиатрической лечебницы. По сюжету в клинике для душевнобольных томится героиня актрисы Любови Аксеновой – Катя.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

В одной из серий будущего сезона сериала "Мажор" навестить Катю приедет персонаж Игоря Жижикина. Мужчина сочувствует приемному отпрыску и хочет оказать помощь. Не забудет о девушке герой Павла Прилучного. Игорь Соколовский не сможет побороть болезненное чувство к красавице. Он также появится в палате Кати.

По словам Прилучного, некоторые сцены в "Мажоре" требуют выдержки. Например, актеру пришлось долго мерзнуть на кладбище. В тот день температура опустилась до -24 градусов. Павел и его коллеги надолго запомнили эти съемки, условия которых приближались к экстремальным. Непростой оказалась сцена следственного эксперимента – по задумке авторов за Игорем Соколовским начинается погоня.

Павел Прилучный сообщил также, что все сложные автомобильные трюки выполняются каскадерами. Киношники берегут машины, которые, как заметил актер, недешевые. В обычной жизни Павел, в отличие от персонажа "Мажора", никогда не лихачит. Бывает, что артист водит агрессивно, но правила дорожного движения он старается не нарушать.

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Публикация от Павел Прилучный (@bugevuge)

Исполнитель роли Игоря Соколовского отметил, что не раскрывает детали четвертого сезона сериала "Мажор" даже близким. Артист редко обсуждает работу вне площадки. "Я мало кому говорю, где снимаюсь, у меня немного друзей в принципе", – поделился Павел Прилучный.

Отметим, что в четвертой части сериала "Мажор" вернется герой актера Александра Обласова – друг центрального персонажа Евгений Аверьянов. Появится в свежем сезоне новая героиня в исполнении Любови Толкалиной.

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Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 16 марта 2021, 12:34 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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