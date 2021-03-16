Не смог побороть болезненное чувство: зачем Прилучный приехал в психиатрическую лечебницу

На площадке сериала "Мажор" кипит работа – создатели трудятся над четвертым сезоном. Героев Любови Аксеновой, Игоря Жижикина и Павла Прилучного вновь затягивает в водоворот событий.

Съемки одного из эпизодов проекта проходят в подмосковных Химках. Киношники арендовали помещение в торговом центре и воссоздали там палаты психиатрической лечебницы. По сюжету в клинике для душевнобольных томится героиня актрисы Любови Аксеновой – Катя.

В одной из серий будущего сезона сериала "Мажор" навестить Катю приедет персонаж Игоря Жижикина. Мужчина сочувствует приемному отпрыску и хочет оказать помощь. Не забудет о девушке герой Павла Прилучного. Игорь Соколовский не сможет побороть болезненное чувство к красавице. Он также появится в палате Кати.

По словам Прилучного, некоторые сцены в "Мажоре" требуют выдержки. Например, актеру пришлось долго мерзнуть на кладбище. В тот день температура опустилась до -24 градусов. Павел и его коллеги надолго запомнили эти съемки, условия которых приближались к экстремальным. Непростой оказалась сцена следственного эксперимента – по задумке авторов за Игорем Соколовским начинается погоня.

Павел Прилучный сообщил также, что все сложные автомобильные трюки выполняются каскадерами. Киношники берегут машины, которые, как заметил актер, недешевые. В обычной жизни Павел, в отличие от персонажа "Мажора", никогда не лихачит. Бывает, что артист водит агрессивно, но правила дорожного движения он старается не нарушать.

Исполнитель роли Игоря Соколовского отметил, что не раскрывает детали четвертого сезона сериала "Мажор" даже близким. Артист редко обсуждает работу вне площадки. "Я мало кому говорю, где снимаюсь, у меня немного друзей в принципе", – поделился Павел Прилучный.

Отметим, что в четвертой части сериала "Мажор" вернется герой актера Александра Обласова – друг центрального персонажа Евгений Аверьянов. Появится в свежем сезоне новая героиня в исполнении Любови Толкалиной.