"Задержка": дочь Толкалиной сделала сенсационное заявление о беременности

Мария Михалкова-Кончаловская сейчас активно развивает свой блог. На странице модели уже практически 24 тысячи подписчиков.

Недавно в Сети появились слухи о беременности юной звезды. Все дело в том, что она внезапно предпочла свободные наряды привычным обтягивающим, и поклонники заподозрили неладное. Было выдвинуто множество версий, а Мария отмалчивалась до последнего.

Однако на днях модель решила открыто поговорить с подписчиками и предложила им задать все интересующие вопросы. "Вопросы, предложения, жалобы", – подписала она в "Инстаграм". Самые смелые тут же забросали девушку предположениями о беременности и попытались уточнить, насколько правдива информация.

В какой-то момент дочь Любови Толкалиной не выдержала и сняла видео на волнующую всех тему. Она рассказала, что не могла даже предположить, что подобное придется объяснять до ее 25 лет. "Сидишь в свободном платье? Задержка? Плохое настроение?" – посмеялась она и опровергла информацию. "Нет, я не беременна!" – сделала заявление Мария.

Напомним, Михалкова-Кончаловская вышла замуж прошлой осенью. Ее избранником стал мужчина, который старше нее практически на 10 лет. История их знакомства похожа на отрывок из романтического фильма: Петербург, остановка, томительное ожидание автобуса и внезапная встреча, которая привела к счастливому браку.

