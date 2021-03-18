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"Мы же все приспособленцы": Софья Эрнст раскрыла неожиданную правду о себе

"Мы же все приспособленцы": Софья Эрнст раскрыла неожиданную правду о себе

Актрисе удается совмещать воспитание троих детей и плотный рабочий график. В сериале "Угрюм-река" режиссера Юрия Мороза Софья Эрнст снималась до седьмого месяца беременности. С февраля актриса занята в постановке Ренаты Литвиновой "Звезда вашего периода" в МХТ имени Чехова.
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В спектакле Литвиновой Эрнст досталась роль Любы. По словам Софьи, зрители в зале не узнают ее в образе героини. Аудитория привыкла видеть ее нежной, воздушной и элегантной. Люба же наделена сильной мужской энергетикой.

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Софья Эрнст призналась, что у нее реальной больше общих черт с героиней "Звезды вашего периода", чем может показаться на первый взгляд. Актрисе тоже свойственна грубая сила. В обычной жизни эту черту характера знаменитость старается не показывать.

"Мы же все приспособленцы и поворачиваемся обычно той нашей стороной, которая комфортнее людям, с которыми мы общаемся, поэтому мы и не раскрываем все свои грани", – поведала Софья Эрнст.

Дома, признается артистка, она может и посюсюкать. Софья Эрнст и ее муж, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, воспитывают дочерей – пятилетнюю Эрику и Киру, которой три с половиной года. Также у пары есть сын, родившийся в 2020 году. Родители не называют имя мальчика.

В доме Софьи и Константина Львовича есть традиция – каждый день семейство завтракает и ужинает вместе. За столом Эрнсты обсуждают предстоящие события, либо делятся мыслями об уходящем дне. Эрика и Кира, как заметила актриса, – полноправные участники обсуждения. Можно сказать, что девочки играют ведущие роли в этих беседах. Эрнст и ее супруг учат наследниц принимать собственные решения.

"Есть место сюсюканью, есть место строгости, есть место просто разговора", – поведала Софья Эрнст.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 18 марта 2021, 11:03 Источник: ok-magazine.ru ✓ Надежный источник
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