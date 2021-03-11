"Это происходит с тобой, и ты думаешь: "Почему он?" Жена Эрнста о внезапной влюбленности

На Первом канале продолжается трансляция сериала "Угрюм-река" режиссера Юрия Мороза. Одну из главных ролей в картине сыграла супруга медиаменеджера Константина Эрнста, Софья Эрнст.

32-летняя актриса исполнила роль Нины Куприяновой, жены героя Прохора Громова. По словам Софьи Эрнст, ее персонаж – образованная девушка, дочь хороших родителей. Нина – романтичная натура, которая не сталкивалась с тяготами реальной жизни. Встреча с Громовым переворачивает жизнь Куприяновой с ног на голову. Героиня Софьи влюбляется по уши, ей сложно обуздать эти чувства.

Актриса отметила, что семейная жизнь ее героини мало похожа на сказку. Нина сталкивается с несправедливостью и жестокостью. Новый опыт пробуждает в ней темную сторону.

Софья Эрнст не может объяснить, почему ее героиня влюбилась в Прохора Громова. Артистка отметила, что порой чувства возникают без какой-либо причины.

"Ты просто влюбляешься в человека, это происходит с тобой, и ты думаешь: "Почему он?", – рассудила звезда сериала "Угрюм-река".

В одном из интервью Софья Эрнст вспоминала момент, когда поняла, что влюбилась в Константина Эрнста. В тот вечер актриса и генеральный директор Первого канала обсуждали подготовку к церемонии открытия Олимпиады. Софья поинтересовалась у Константина Львовича, что будет, если не успеют сделать декорации. "Тогда план Б: выкатим белый рояль и выпустим Тамару Гвердцители", – ответил девушке Эрнст. Софью поразило чувство юмора медиаменеджера.