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"Это происходит с тобой, и ты думаешь: "Почему он?" Жена Эрнста о внезапной влюбленности

"Это происходит с тобой, и ты думаешь: "Почему он?" Жена Эрнста о внезапной влюбленности

На Первом канале продолжается трансляция сериала "Угрюм-река" режиссера Юрия Мороза. Одну из главных ролей в картине сыграла супруга медиаменеджера Константина Эрнста, Софья Эрнст.
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32-летняя актриса исполнила роль Нины Куприяновой, жены героя Прохора Громова. По словам Софьи Эрнст, ее персонаж – образованная девушка, дочь хороших родителей. Нина – романтичная натура, которая не сталкивалась с тяготами реальной жизни. Встреча с Громовым переворачивает жизнь Куприяновой с ног на голову. Героиня Софьи влюбляется по уши, ей сложно обуздать эти чувства.

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Актриса отметила, что семейная жизнь ее героини мало похожа на сказку. Нина сталкивается с несправедливостью и жестокостью. Новый опыт пробуждает в ней темную сторону.

Софья Эрнст не может объяснить, почему ее героиня влюбилась в Прохора Громова. Артистка отметила, что порой чувства возникают без какой-либо причины.

"Ты просто влюбляешься в человека, это происходит с тобой, и ты думаешь: "Почему он?", – рассудила звезда сериала "Угрюм-река".

В одном из интервью Софья Эрнст вспоминала момент, когда поняла, что влюбилась в Константина Эрнста. В тот вечер актриса и генеральный директор Первого канала обсуждали подготовку к церемонии открытия Олимпиады. Софья поинтересовалась у Константина Львовича, что будет, если не успеют сделать декорации. "Тогда план Б: выкатим белый рояль и выпустим Тамару Гвердцители", – ответил девушке Эрнст. Софью поразило чувство юмора медиаменеджера.

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Софья Эрнст. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 11:00 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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